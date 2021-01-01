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अतिक्रमण हटाओ अभियान:सात दिन की कार्रवाई में 50 बीघा से हटाया अितक्रमण, 30 बीघा बाकी

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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  • जयसिंहपुरा में 80 बीघा सरकारी भूमि पर था अतिक्रमण

खंडार तहसील के जयसिंहपुरा हल्के में प्रशासन द्वारा चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान बुधवार को सातवें दिन भी जारी रहा। प्रशासन द्वारा यहां अब तक लगभग 50 बीघा चरागाह व सिवायचक भूमि से अतिक्रमण ध्वस्त किया जा चुका है अौर यह कार्रवाई अभी जारी है। दूसरी ओर कार्रवाई के दौरान मौके पर जयसिंहपुरा के सैकड़ों लोग मौजूद थे।मौके पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की कमान संभाल रहे खंडार तहसीलदार देवी सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा जयसिंहपुरा पटवार हल्के में 80 बीघा चरागाह व सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन द्वारा अब तक लगभग 50 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमणियों के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है तथा शेष 30 बीघा भूमि को भी दो तीन दिन में अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान मौके पर दो जेसीबी मशीनें व कई ट्रेक्टर अतिक्रमण ध्वस्त करने में जुटे हुए थे। वहीं मौके पर तहसीलदार देवी सिंह, गिरदावररामेश्वर प्रसाद शर्मा, पटवारीराजेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी कपिल गुप्ता व अन्य राजस्व कर्मचारियों सहित पुलिस बल मौजूद था।

मुक्त हुई भूमि को सरकारी कार्यों के लिए आवंटित करेंगे

खाली करवाई जा रही भूमि पर भू माफियाओंकी नजर, अपना कब्जा जमाने के फिराक मेंदूसरी ओर मौके पर मौजूद ग्रामीणों व किसानों ने तहसीलदार को बताया कि प्रशासन द्वारा खाली करवाई जा रही अतिक्रमण मुक्त भूमि पर भूमाफियाओं की नजर है। उन्होंने बताया कि भू माफियाओं ने कई काश्तकारों से उनकी बिना कब्जा काश्त की भूमियों को काेडि़यों के दाम खरीदकर फर्जी तरमीम करवा रखी है और वह इसी की आड़ में अतिक्रमण मुक्त भूमि पर अपना कब्जा जमाने के फिराक में है। ग्रामीणों ने बताया कि खसरा नंबर 37 में प्रभावशालियों ने बिना कब्जा काश्त भूमियों के दस्तावेजों की रजिस्ट्री करवा ली है और वह वर्तमान में खसरा नंबर 3 में सरकारी भूमि पर काबिज है और अब खसरा नंबर 37 में अतिक्रमण मुक्त भूमि पर अपना कब्जा जमाने के फिराक में है। ऐसे में अगर उन्होंने अतिक्रमण मुक्त सरकारी जमीनों पर अपना कब्जा जमा लिया तो उन्हें हटाना प्रशासन के बूते से बाहर होगा। क्योंकि पूर्व में ऐसा हो चुका है।

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