पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दीपोत्सव - बाजारों में ग्रामीणों का मेला:खरीदारी के लिए बाजारों में ग्रामीणों का मेला, शहर वासी आज करेंगे खरीदारी

सवाई माधोपुर43 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • धनतेरस दो दिन होने के कारण बनी स्थिति, सजावटी सामान व बर्तनों की ज्यादा बिक्री हुई, युवाओं की रुचि वाहन खरीद में

पांच दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हो गया है। दीपावली की खरीदारी से कोरोना काल के कारण ठप कारोबार पर भी ब्रेक लगा गया है। करीब 8 माह बाद दुकान पर ग्राहकों की भीड़ से व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। ग्राहकों की आवभगत व स्वागत-सत्कार में सजावट से बाजार सतरंगी रोशनी से नहाए हुए हंै।धरतेरस पर गुरुवार को लोगों ने नई बाइक, कार, ट्रेक्टर, ज्वैलरी, रेडीमेड कपडे, साडियां, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी की। हालांकि 12 व 13 नवंबर दोनों दिन धनतेरस होने के कारण बाजार में गुरुवार को शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण खरीदारों की भीड़ अधिक नजर आई। व्यापारियों को शुक्रवार को ज्यादा बिक्री होने की उम्मीद जताई है।बजरिया में सब्जी मंडी के पास फुटपाथ पर लगी दुकानों पर मिट्टी के दीपक, मटकी, पशुओं की पूजा के दौरान धूप देने के लिए हीड, मिट्टी की गुल्लक, सराई, कलश, लोहे के छज्जर, चालनी, झारी, पालतु पशुओं को सजाने के लिए कंडे, डोरे, घंटियां, धार्मिक व फिल्मी हस्तियों के पोस्टर, बांदरवाल, देशी फेंगशुई, पूजन सामग्री, खील-पताशे आदि की बिक्री जोरों पर रही।बाइक शोरूमों पर ग्राहकों की भीड़ रही। अधिकांश युवाओं ने मनपंसद कलर की बाइक 15 दिन पहले ही बुक करवा दी थी। अधिक रुझान फाइनेंस पर बाइक खरीदने पर है।

मुख्य बाजार में जाम की स्थिति चौपहिया वाहनों का प्रवेश बंदबजरिया स्थित मुख्य बाजार में दोपहर के समय अच्छी भीड़ नजर आई। आसपास के गांवों से खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ के कारण जाम की समस्या को देखते पुलिस प्रशासन ने चौपहिया वाहनों को बाजार में आने से रोकने के लिए रेलवे स्टेशन, चौथ का बरवाड़ा बस स्टैंड, अंबेडकर सर्किल, जामा मस्जिद के पास बैरिकेड लगाए थे।शादी के लिए भी खरीदकपड़ों के साथ ही ज्वैलरी कारोबार भी अच्छा है। कोरोना काल में शादियों के सावे टलने से इसी महीने में आखिरी सप्ताह व दिसंबर में अबूझ सावे हैं। 25 नवंबर को होने वाले शादी समारोह की तैयारी को लेकर धनतेरस की खरीदारी के साथ ही लोगों ने शादी की तैयारियों को लेकर भी ज्वैलरी, कपडे, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि की खरीदारी की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें