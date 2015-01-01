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विधिक जागरूकता शिविर:महिलाओं को पारिवारिक कानून की दी जानकारी

सवाई माधोपुर14 मिनट पहले
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  • जिला न्यायालय परिसर में महिला सशक्तिकरण के लिए विधिक जागरूकता शिविर

एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में गुरुवार को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रिसोर्स पर्सन राजेंद्र यादव ने शिविर में महिलाओं को पारिवारिक कानून, महिलाएं एवं भारतीय संविधान, क्रिमिनल और सिविल लॉ, श्रमिक कानून, महिलाओं और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार, हिरासत में महिलाओं के अधिकार आदि विषयों पर जानकारी दी। इस दौरान लगभग 50 महिलाएं उपस्थित थीं। विधिक सेवा सप्ताह का शुभारंभ बुधवार को बाल विकास परियोजना विभाग परिसर सवाई माधोपुर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर सचिव ने बताया कि विधिक सेवा सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर पैनल अधिवक्ता चंद्रप्रकाश जांगिड़ व पैरालीगल वॉलेंटियर हरिकेश सैनी ने आमजन को विधिक सेवा सप्ताह का उद्देश्य बताया।

कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने के दिए निर्देश

सवाई माधोपुर| महिला अधिकारिता व बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास विभाग तथा बाल संरक्षण इकाई बालकों और महिलाओं के स्वास्थ्य, सशक्तिकरण की दृष्टि से सक्रिय होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पोषाहार वितरण की व्यवस्था को सुचारू रखें। उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने तथा कोरोना जागरूकता जन आन्दोलन में इन तीनों विभागों के कार्मिकों, मानदेय कर्मियों और इनसे जुडे़ एनजीओ, महिला स्वयं सहायता समूहों को पूर्ण सक्रिय रखने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम बीएस पंवार, उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर कपिल शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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