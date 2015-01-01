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प्रदर्शन:थ्री फेज बिजली देने को लेकर किसानों ने भाड़ाैती पावर हाउस पर किया प्रदर्शन, हाइवे जाम का किया प्रयास

सवाई माधोपुर20 मिनट पहले
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शेषा गांव के किसानों को थ्री फेस बिजली सप्लाई 6 घंटे नहीं मिलने तथा रात की बजाय थ्री फेस बिजली दिन में देने की मांग करते आ रहे थे और गुरुवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। लामबंद होकर सैकड़ों किसान भाड़ाैती पावर हाउस पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और हाईवे को जाम करने का प्रयास भी किया। जानकारी के अनुसार शेषा के किसान जंगली जानवरों के डर की वजह से रात में थ्री फेस बिजली सप्लाई देने की बजाय दिन में देने की मांग कर रहे थे। हालांकि शेषा गांव में पिछले 3 दिनों से थ्री फेस बिजली सप्लाई दिन में दी जा रही है। लेकिन दिन में लोड सेटिंग एवं शटडाउन के नाम पर बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। इसकी वजह से किसानों को थ्री फेस बिजली सप्लाई 6 घंटे की बजाय 3 घंटे भी नही मिल पा रही थी और किसानों कीफसल सूखने की कगार पर है। किसानों ने बिजली सप्लाई की समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को भी फोन पर अवगत करवा दिया।लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों किसानों ने भाड़ाैती में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के सामने आकर विरोध शुरू कर दिया। कनिष्ठ अभियंता ने किसानों से समझाइश की कोशिश की लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर अड़े रहे और गुस्साए किसानों ने हाइवे पर जाम लगा दिया। करीब 5 मिनट तक हाइवे जाम रहा। बाद में मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता सतीश कुमार अग्रवाल ने किसानों को एक-दो दिन में बिजली व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया तब जाकर किसान माने और हाइवे से हटे।कनिष्ठ अभियंता दीपक मीणा का कहना है कि 132 केवी पावर हाउस से अधिक लोड होने की वजह से दिन में कई बार लोड सेटिंग पर बिजली कटौती की जा रही है। जिसकी वजह से दिन में किसानों को थ्री फेस बिजली संपूर्ण नहीं मिल पा रही है।एक-दो दिन बाद थ्री फेज सप्लाई शुरु हो जाएगी^एक-दो दिन में बिजली व्यवस्था सुधारने का आश्वासन देने पर किसान मान गए। बिजली व्यवस्था को सुधार कर एक-दो दिन बाद किसानों को 6 घंटे थ्री फेस बिजली सप्लाई सुचारु रुप से मिल जाएगी।-सतीश कुमार अग्रवाल, अधिशासी अभियंता

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