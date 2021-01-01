पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ह्रदय परामर्श शिविर:निशुल्क ह्रदय परामर्श शिविर 7 को

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सैनी (माली) समाज जिला सवाई माधोपुर एवं नारायणा मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 7 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामान्य चिकित्सालय के सामने श्रीकृष्ण लैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में निशुल्क ह्रदय एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा।शिविर में सीने में दर्द, भारीपन, घुटन, सांस फूलना, अत्यधिक पसीना आना एवं थकान, पैरों में सूजन एवं वजन बढ़ना जैसे कई रोग से ग्रसित रोगी डॉ. देवेन्द्र श्रीमाल (सीनियर ह्रदय रोग विशेषज्ञ) से परामर्श ले सकेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैनी समाज जिलाध्यक्ष सचिन सैनी होंगे तथा विशिष्ट अतिथि जिला प्रवक्ता राजेश सैनी, जिला संयोजक भगवान माली, जिलामहामंत्री सोनू सैनी, युवा जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी, कोषाध्यक्ष देवप्रकाश सैनी होंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser