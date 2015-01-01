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जाम:बेतरतीब वाहनों से छाण में लगता है बार-बार जाम

सवाई माधोपुर44 मिनट पहले
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टोंक-चिरगांव नेशनल हाईवे पर स्थित छाण कस्बे में बेतरतीब वाहनों के खड़े करने की वजह से जाम लगने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माणाधीन टोंक-चिरगांव नेशनल हाईवे पर एक तरफ नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है। नाली निर्माण का कार्य करने की वजह से सड़क मार्ग संकरा हो रहा है। कई वाहन चालकों के द्वारा अपने वाहनों को दूसरी तरफ बेतरतीब खड़ा कर दिया जाता है, जिससे टोंक-चिरगांव नेशनल हाईवे पर बार-बार जाम लगता है। जाम लगने से यात्रियों एवं वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने तथा जाम की समस्या से निजात के लिए पुलिस जवानों की तैनाती की मांग की गई है, जिससे बेतरतीब खड़े करने वाले वाहनों पर कार्यवाही की जा सके।

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