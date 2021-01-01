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हादसा:मकान की छत से गिरकर बालिका गंभीर घायल

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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भाड़ौती में बुधवार को मकान की छत से गिरकर 9 वर्षीय बालिका गंभीर घायल हो गई। पीएचसी मे कार्यरत कर्मचारी हरिमोहन मीणा ने बताया कि कस्बे में पीएचसी के पास स्थिति अपने मकान पर एक बालिका खेल रही थी। अचानक संतुलन बिगड़ने की वजह से 9 वर्षीय बालिका तन्नू पुत्र कमलेश मीणा निवासी भाड़ौती गंभीर घायल हो गई। प्राथमिक उपचार कर बालिका को सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर में रेफर कर दिया।

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