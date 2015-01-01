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गुर्जर आंदोलन समाप्त:गुर्जर आंदोलन समाप्त, टोंक से आई रिजर्व पुलिस की टुकड़ी लौटी

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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मंत्री मंडलीय उप समिति एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच समझौता होने के बाद गुरुवार को पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए यहां पिछले करीब 10-12 दिन से टोंक आरएसी के जवान डेरा डाले हुए थे। आंदोलन समाप्त होने के बाद गुरुवार दोपहर में आरएसी के जवान अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए।जानकारी के अनुसार विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से गुर्जर समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे। इसके चलते सवाई माधोपुर में गुर्जरों ने शिवपुरी स्टेट हाइवे पर कुशालीदर्रा के पास जाम लगा रखा था। गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर टोंक से आरएसी का अतिरिक्त जाप्ता बुलवाकर यहां प्रमुख स्थानों पर तैनात किया था। बुधवार को मंत्री मंडलीय उपसमिति एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच समझौता होने के बाद गुर्जरों ने कुशालीपुरा दर्रे से अपना डेरा हटा लिया। इसके बाद गुरुवार को सुबह खंडार, श्योपुर व खातौली-बारां मार्ग पर वाहनों का संचालन शुरू हो गया। आंदोलन समाप्त होने के बाद टोंक से बुलवाया गया, रिजर्व पुलिस की टुकडी भी रवाना हो गई।

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