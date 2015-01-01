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गुर्जर आरक्षण:कुशालीदर्रा में गुर्जरों ने लगाया जाम, पुलिस व प्रशासन को दी चेतावनी

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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  • प्रशासन में हड़कंप, वरिष्ठजनों ने 10 मिनट में जाम खुलवाया

छाण गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को टोंक-चिरगांव नेशनल हाईवे पर कुशालीदर्रा तिराहे पर गुर्जर समाज के लोगों द्वारा जाम लगा दिया गया, लेकिन गुर्जर समाज के वरिष्ठजनों के द्वारा युवाओं से समझाइश कर 10 मिनट में ही जाम खुलवा दिया, जिससे पुलिस एवं प्रशासन ने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ जाम लगाने वालों ने इस बात की भी चेतावनी दी है कि यदि 9 नवंबर को 11 बजे तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कुशालीदर्रा मैं फिर से जाम लगा दिया जाएगाlआरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से कुशालीदर्रा में जाम के कयास लगाए जा रहे थे। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा लगातार गुर्जर समाज के लोगों से संपर्क कर जाम नहीं लगवाने का आग्रह किया जा रहा था। पुलिस एवं प्रशासन के जाम नहीं लगाने के आग्रह के बावजूद भी आखिरकार शनिवार को गुर्जर समाज के लोगों द्वारा कुशालीदर्रा तिराहे पर नेशनल हाईवे 552 पर जाम लगा दिया गया, जिसे तुरंत वरिष्ठजनों ने खुलवा दिया। उसके बाद गुर्जर शहीद स्मारक पर गुर्जर समाज के लोगों ने बैठक की। इस बैठक के दौरान गुर्जर समाज के कुछ युवाओं ने फिर जाम लगा दिया, लगभग 10 मिनट तक जाम लगा रहा। बाद में वरिष्ठजनों ने नेशनल हाईवे पर ही जाकर युवाओं को समझाया, तब जाकर युवाओं ने जाम खोला।

छाण बना छावनीकुशालीदर्रा में शनिवार को जाम की सूचना शुक्रवार को ही मिल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी शुक्रवार रात से ही गुर्जर समाज के लोगों के साथ संपर्क कर जाम नहीं लगाने का आग्रह करते नजर आए। वहीं गुर्जर समाज के लोगों के कुशालीदर्रा छाण से ही कूच की ओर सूचना मिल रही थी। प्रशासन द्वारा सिविल ड्रेस में जवानों को अलग-अलग जगह तैनात किया गया। खंडार थानाधिकारी दिग्विजय सिंह एवं खंडार तहसीलदार देवीसिंह प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखतेिखाई दिए।जिले में आज भी बंद रहेगा इंटरनेटसवाई माधोपुर | गुर्जर आरक्षण आंदोलन को देखते हुए सवाई माधोपुर जिले में रविवार की मध्य रात्रि तक इंटरनेट बंद रहेगा। भरतपुर संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर बताया कि पीलूपुरा में चल रहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण सवाई माधोपुर जिले में भी इंटरनेट को बंद रखा गया है तथा इसकी अवधि को एक दिन और बढ़ा दिया गया है।

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