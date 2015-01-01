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अल्टीमेटम:गुर्जर समाज ने 3 दिन का दिया अल्टीमेटम

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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मलारना स्टेशन मकसूदनपुरा और ऐवरा के मध्य मुख्य सड़क पर देवनारायण मन्दिर परिसर में शनिवार को गुर्जर समाज की बैठक हुई। वक्ताओं ने सरकार पर उनकी मांगें नहीं मानकर जानबूझकर आन्दोलन करवाने का आरोप लगाते हुए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि तीन दिन के अन्दर राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्णय नहीं होता है तथा भरतपुर के पीलूपुरा में आन्दोलन जारी रहता है तो दिल्ली मुम्बई रेल मार्ग के निमोदा मलारना स्टेशन मध्य रेलमार्ग को जाम कर दिया जाएगा। वहीं गुर्जर समाज की बैठक को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा।पिछले कई दिनों से आरक्षण के तहत बैकलॉग तथा अन्य मांगों को लेकर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज के लोग आंदोलन कर रहे है। ऐसे में पिछले कई दिनों से पूरी तरह आन्दोलन से दूर मलारना डूंगर, सपोटरा एवं सवाईमाधोपुर थाने के लोगों में भी अब विरोध पनपने लगा है। प्रशासन की सख्ती के बाद भी शनिवार को मकसूदनपुरा-चौहानपुरा के श्री देवनारायण मंदिर में समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष लटूर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज के लोगों ने सरकार पर पिछले 13 वर्षों से लगातार छल करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर समाज के युवा एवं बुजुर्गों ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे तथा सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। सरकार को सम्मान पूर्वक गुर्जर समाज को उनका हक देना पड़ेगा। ऐसे में बैठक में उपस्थित लोगों ने यह निर्णय लिया गया कि यदि तीन दिन में उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो समाज के लोग बड़ा आन्दोलन करेंगे और रेलवे ट्रैक एवं सड़क मार्ग पर बैठना पड़ेगा। इस अवसर पर मकसूदनपुरा पूर्व सरपंच रामकरण गुर्जर, चतरू लाल गुर्जर, राकेश एडवोकेट, रामेश्वर गुर्जर, प्रभुलाल डायरेक्टर, जलधारी गुर्जर कोथाली सहित अन्य लोगों ने बैठक को संबोधित किया तथा तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए उपजिला कलेक्टर रघुनाथ खटीक को मौके पर ही ज्ञापन सौंपा। वहीं गुर्जर समाज के युवाओं की बैठक को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा तथा जगह-जगह पुलिस के जवान तैनात कर बैठक में जाने वाले लोगों पर नजर रखीं गई।

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