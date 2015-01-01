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गुर्जरों की बैठक आज:बरवाड़ा में गुर्जरों की बैठक आज, सोशल मीडिया पर पोस्ट से मिली जानकारी, प्रशासन भी अलर्ट

सवाई माधोपुर14 मिनट पहले
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  • गुपचुप आंदोलन की तैयारी... समाज के युवाओं ने पीले चावल बांट कर बैठक में आने का दिया न्योता

चौथ का बरवाड़ा गुर्जर पांच दिनों से भरतपुर के पीलूपुरा के पास रेलवे ट्रैक जाम कर आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार को क्षेत्र में आंदोलन को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में शुक्रवार को गुर्जर समाज की महापंचायत होने की संभावना है। इसे लेकर समाज के युवाओं ने पीले चावल बांटने की सूचना मिली है तथा सोशल मीडिया पर आंदोलन को लेकर पोस्ट की गई है। थानाप्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन को शुक्रवार सुबह देवनारायण धर्मशाला में होने वाली बैठक की जानकारी मिली है, जिसे लेकर कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। वहीं गुर्जर आरक्षण आंदोलन के सदस्य एवं छात्रसंघ अध्यक्ष एसपी गुर्जर, डी.पी. सिंह, भोलाराम गुर्जर, डॉ. लटूर गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार को महापंचायत भौमियाजी के मंदिर में होगी। प्रशासन ने कुछ लोगों को जबरन गिरफ्तार किया है।हालांकि अभी चौथ का बरवाड़ा में आरक्षण आंदोलन को लेकर कोई हलचल दिखाई नहीं दी, लेकिन गुरुवार शाम महापंचायत की सूचना मिलने तथा सोशल मीडिया पर कुछ युवकों द्वारा आंदोलन को लेकर पोस्ट किए जाने से हलचल तेज हो गई है। अभी तक खुलकर किसी ने इस मामले को लेकर जानकारी नहीं दी है, लेकिन चौथ का बरवाड़ा या रजमाना के पास भौमिया जी मंदिर में जहां पर पूर्व के आंदोलन में बैठक हुई थी, वहां पर शुक्रवार को गुर्जरों की बैठक हो सकती है। पुलिस प्रशासन के पास जो सूचना मिली है, वह देवनारायण मंदिर परिसर में बैठक को लेकर है।

जिला परिषद सदस्य बत्तीलाल बोले- दो दिन में समाधन नहीं हुआ तो ट्रैक जामवहीं जिला परिषद सदस्य बत्तीलाल गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र में पीले चावल बांटे गए हैं तथा उनके अनुसार दो दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रेलवे ट्रैक तथा सड़क मार्ग को बाधित किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों नेबताया कि जयपुर-सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है।बैठक की जानकारी मिली : थाना प्रभारीथानाप्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन को शुक्रवार सुबह देवनारायण धर्मशाला में होने वाली गुर्जर समाज की बैठक की जानकारी मिली है। जिसे लेकर कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है।

आंदोलन के कारण 11 ट्रेनों का मार्ग बदला, 4 गाड़ियां रद्द

सवाईमाधोपुर| पश्चिम मध्य रेल कोटा मंडल के हिण्डौन सिटी-बयाना रेल खण्ड पर गुर्जर आंदोलन के चलते रेल यातायात बंद कर दिया गया है। डुमरिया-फतेहसिंहपुरा रेल खण्ड के किलोमीटर 1156/20-22 पर यातायात बाधित होने से 5 नवम्बर को इस मार्ग पर चलने वाली 11 गाड़ियों का मार्ग बदला गया है। वहीं 5 नवम्बर को एक तथा 6 नवम्बर को 3गाड़ियों को रद्द किया गया है।पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते 5 नवम्बर को प्रारम्भिक स्टेशन नई दिल्ली-मुम्बई सेंट्रल एक्सप्रेस, निजामुद्दीन-मुम्बई सेंट्रल एक्सप्रेस, निजामुद्दीन-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-इन्दौर एक्सप्रेस, अमृतसर-मुम्बई सेंट्रल एक्सप्रेस, मुम्बई सेंट्रल-नई दिल्ली एक्सप्रेस, मुम्बई सेंट्रल-निजामुद्दीन एक्सप्रेस, मुम्बई सेंट्रल-अमृतसर एक्सप्रेस, उदयपुर सिटी-निजामुद्दीन एक्सप्रेस, इन्दौर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस वाया (कोटा) तथा कोटा-देहरादून एक्सप्रेस का मार्ग बदला गया है।इसी प्रकार 5 नवम्बर को प्रारम्भिक स्टेशन देहरादून-कोटा स्पेशल ट्रेन, 6 नवम्बर को प्रारम्भिक स्टेशन कोटा-निजामुद्दीन जन शताब्दी ट्रेन, निजामुद्दीन-कोटा जनशताब्दी ट्रेन तथा कोटा-देहरादून स्पेशल ट्रेन को रद्द किया गया है।

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