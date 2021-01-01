पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हत्याकांड मामले में न्याय की मांग:हरिशंकर हत्याकांड : पीड़ित परिवार का धरना जारी

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले के लहसोड़ा गांव में चार माह पूर्व हुए हरिशंकर जांगिड़ हत्याकांड मामले में न्याय की मांग को लेकर बुधवार को भी लहसोड़ा निवासी पीड़ित परिवार का कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना जारी रहा। पीड़ित परिवार ने जिला व पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। धरने पर बैठे पीड़ित परिवार ने बताया कि चार माह बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं पीड़ित परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। इस सम्बन्ध में कई बार कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser