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वैक्सीनेशन:दूसरे चरण में आज 8 केंद्रों पर 561 रेवेन्यू कार्मिकों को लगेगा टीका

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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  • प्रथम चरण में हैल्थ कर्मियों के टीकाकरण के बाद चिकित्सा विभाग ने बनाई नई सूची, वंचित 254 हैल्थ वर्कर्स के भी लगेगी वैक्सीन

प्रथम चरण में हेल्थ कर्मियों के बाद अब गुरुवार से शुरू हो रहे दूसरे चरण में रेवेन्यू विभाग के कार्मिकों को टीका लगाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने रेवेन्यू विभाग के 561 कार्मिकों की सूची तैयार कर ली है। इनको गुरुवार को टीका लगाया जाएगा।वैक्सीनेशन प्रभारी डॉ. कमलेश मीना के अनुसार सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय, सीएचसी खंडार, चौथ का बरवाडा, मलारना डूंगर, बौंली, बामनवास, वजीरपुर व गंगापुर हॉस्पिटल में सेशन आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए कार्मिकों को पूर्व में मैसेज भेज दिए गए थे। यहां तक कि उनको मोबाइल से सूचना भी दे दी है। जिले में 8 केंद्रों पर रेवेन्यू कार्मिकों को एक ही दिन में टीका लगाया जाएगा।रेवेन्यू कार्मिकों को वैक्सीन लगने के बाद अन्य विभाग के कार्मिकों को टीका लगाया जाएगा। एडीएम ने सभी राजस्व कर्मियों को जिनका टीकाकरण के लिए ऑनलाइन डेटा अपलोड किया गया है को निर्देशित किया है कि संबंधित उपखंड मुख्यालय के टीकाकरण सैशन पर अपने समय के अनुसार पहुंचकर टीकाकरण करवाएं। इसके लिए संबंधित तहसीलदारों को प्रभारी नियुक्त किया गया है।

विशेष सत्र में शेष रहे कर्मियों काे भी लगाया जाएगा टीका हैल्थ वर्कर्स के लिए पहले चरण में चलाए गए कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान में वैक्सीन लगवाने से वंचित 254 रहे जिले के हैल्थ वर्कर्स के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से बुधवार को विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में टीकाकरण से छूटे स्वास्थ्यकर्मियों, जो कोविन एप में पंजीकृत होने के बावजूद तकनीकी या व्यक्तिगत कारणों से टीका लगवाने के लिए निर्धारित तिथि को सेशन साइटस पर नहीं पहुंच पाए थे, उनको बुधवार को टीका लगाया गया।नगर परिषद कार्मिकों/वर्कर्स के टीकाकरण कलएडीएम ने बताया कि पांच फरवरी को सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी के नगर परिषद कार्मिकों के कोविड-19 का टीकाकरण जिला अस्पताल सवाई माधोपुर एवं उप जिला अस्पताल गंगापुर में किया जाएगा। उन्होंने संबंधित कार्मिकों से टीकाकरण के लिए समय पर उपस्थित होकर वैक्सीनेशन करवाने के निर्देश दिए हैं।

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