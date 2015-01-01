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कोरोना जागरूकता अभियान:कोरोना संक्रमण से सावधानियां और बचाव की दी जानकारी

सवाई माधोपुर6 घंटे पहले
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो, जयपुर द्वारा कोविड 19: सावधानियां और बचाव विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसे केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. जी.एस. गहलोत ने सम्बोधित किया। साथ ही कोरोना से सावधानियां एवं बचाव की विस्तार से जानकारी दी। वेबिनार के आरंभ में प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि ब्यूरो द्वारा मार्च,2020 से ही कोविड 19 से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कई स्थानों पर मास्क इंस्टालेशन आर्ट लगाने के साथ ही टेलीफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है। लोगों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार द्वारा जारी मेडिकल एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें।

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