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मौसमी बीमारियों व उपचार की जानकारी दी:राधाकृष्ण गोशाला गोष्ठी में दी पशुओं की मौसमी बीमारियों व उपचार की जानकारी

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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पशुपालन विभाग के तत्वावधान में चल रहे पशु कल्याण पखवाड़े के अन्तर्गत राधाकृष्ण गोशाला में पशु चिकित्सा से संबंधित कार्यशाला एवं गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में कार्यवाहक संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, पशुपालन विभाग के डॉ. टी.सी. जैन, राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य पशु चिकित्सा कार्मिकों ने गोशाला के पशुओं की चिकित्सकीय जांच की। साथ ही गोसेवकों को गोष्ठी के माध्यम से मौसमी बीमारियों तथा उपचार के संबंध में जानकारी दी। गोष्ठी में टीकाकरण तथा साफ सफाई के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर गोशाला से जुड़े अनेकों स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

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