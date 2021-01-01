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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन:किसानों को सरसों के प्रमुख रोगों व नियंत्रण के बारे में जानकारियां दी

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में कुस्तला गांव में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजना के तहत सरसों फसल की गिरिराज किस्म पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक व अध्यक्ष डॉ. बी. एल. मीना ने किसानों को सरसों के प्रमुख रोगों व उनके नियंत्रण के बारे में जानकारियां दी। प्रक्षेत्र दिवस के अवसर किसानों को गिरिराज किस्म के बीज की विशेषताओ के बारे मे बताया। पशुपालन वैज्ञानिक डॉ. राम आसरे ने कृषको को पशुपालन तथा पशुओं के टीकाकरण से संबंधित जानकारी दी। शस्य वैज्ञानिक नूपुर शर्मा ने कृषको को प्रदर्शित तकनीकी उन्नत किस्म गिरिराज, बीज उपचार के लिए मेंकॉज़ेब 2 ग्राम प्रति किलो बीज तथा इमिडाकलो प्रिड 6 मिली प्रतिकिलो बीज से उपचारित किए जाने की किसानों को सलाह दी। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक तथा सल्फर के उपयोग के बारे में बताया। गिरिराज किस्म की प्रति शाखा 61 से 70 फलिया तथा 18 से 20 दाना प्रति फली के बारे में कृषको को जानकारियां दी। सहायक कृषि अधिकारी सुरेश सोनी ने कृषकों को अमरूद की उन्नत खेती तथा सरसों के उन्नत वैज्ञानिक तरीका बताया। कार्यक्रम में गजानंद जाट सहित लगभग 60 कृषक इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

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