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लापरवाह अधिकारियों-कार्मिकों को नोटिस:न्यून प्रगति एवं लापरवाह अधिकारियों-कार्मिकों को नोटिस देने के निर्देश

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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शिक्षा विभाग की जिला निष्पादक समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने गुरुवार को सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति शत- प्रतिशत की जाए। कार्य में लापरवाही एवं न्यून प्रगति वाले सीबीईओ एवं अन्य अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश भी सीडीईओ को दिए। बैठक में कलेक्टर ने विद्यार्थियों के लिए आने वाले पोषाहार के गेहूं एवं चावल के संबंध में प्राप्ति एवं वितरण की समीक्षा की तथा सीबीईओ एवं अधिकारियों को इसकी सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। बैठक में स्माइल- 2 तथा विद्यालय संबलन के प्लान बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। जिले की रैंकिंग को बढाने के लिए सतत प्रयास करने तथा जिन ब्लॉक की प्रगति न्यून रही है, उनके प्रभारियों को जिम्मेदारी के साथ उपलब्धि बढाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विद्यालयों में बालकों के लिए आने वाले मिड डे मील का समय पर उठाव एवं वितरण किया जाए। जिन विद्यालयों में पोषाहार नहीं पहुंचा है, वहां पहुंचाया जाए। विद्यालयों में पोषाहार का खाद्यान्न तोलकर पूरा लिया जाए। विद्यालयों में पड़ी अनुपयोगी एवं कंडम सामग्री की नीलामी करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 15 जनवरी तक विद्यालय स्तर पर नाकारा, निस्तारण योग्य सामग्री की लिस्टिंग व वीडिंग करने तथा 31 जनवरी तक इसका निस्तारण करवाने के निर्देश दिए। जिले के शिक्षा अधिकारियों से कहा कि विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित किए जाएं। इसके लिए प्रति विद्यालय पांच हजार रुपए राशि भी जारी की जा रही है। विद्यालयों में किचन गार्डन के माध्यम से ऑर्गेनिक कृषि के संबंध में जानकारी दी जाए। अधिक से अधिक विद्यालयों में इसे विकसित करवाया जाए।

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