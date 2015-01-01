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इंटरनेट सेवा फिर शुरू:13 दिन बाद जिले में इंटरनेट सेवा फिर शुरू, ऑनलाइन काम करने वालों में खुशी

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण सवाई माधोपुर जिले में प्रशासन की ओर से इंटरनेट की सेवाएं बंद कर रखी थी। ऐसे में गुरुवार को गुर्जर आंदोलन समाप्त होने के साथ ही इंटरनेट की सेवाएं फिर से बहाल हो गई है। धनतेरस के दिन गुरुवार को सुबह मोबाइलों में नेट चलने के साथ ही लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक छा गई। अपने सेल फोन में नेट चलता देख लोग काफी खुश हुए।जानकारी के अनुसार भरतपुर के पीलूपुरा में एक नवंबर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन प्रशासन की ओर से कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे सवाई माधोपुर जिले में 30 अक्टूबर को ही मोबाइल की 2जी, 3जी और 4जी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। ऐसे में 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह से बंद रहे। 13 दिनों तक लगातार इंटरनेट बंद रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेट के अभाव में विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित रही। वहीं लोगों के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (लेन-देन) भी पूरी तरह से बंद हो गए। नेट के कारण शहर के लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए कई समाजसेवियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू करवाने की मांग भी की गई थी। बुधवार रात को सरकार के साथ गुर्जरों की वार्ता सफल होने के बाद गुरुवार को आंदोलन समाप्त हो गया। बुधवार रात को न्यूज चैनलों पर जैसे ही वार्ता सफल होने का समाचार आया तो लोग नेट बहाली को लेकर कयास लगाने लगे। वहीं बुधवार की मध्य रात्रि से धीरे-धीरे मोबाइलों में इंटरनेट चलना शुरू हो गया और गुरुवार सुबह तक सभी मोबाइल नेटवर्कों के इंटरनेट सुचारू रूप से चालू हो गए। नेट बंद रहने से 13 दिनों तक सोशल मीडिया से दूर रहे युवा फिर से सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं। वहीं शहर के लोगों में भी इंटरनेट चालू होने की खुशी देखी गई।

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