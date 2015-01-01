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श्रम विभाग में घोटाले:वजीरपुर के कमल की 2017 में मौत, 2019 में पत्नी की विधवा पेंशन मंजूर, 2020 में पति को जिंदा दिखा उठा लिए 2 लाख रुपए

सवाई माधोपुर20 मिनट पहले
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  • पूर्व में भी इसी प्रकार के कई घोटालों का भास्कर ने किया था भंडाफोड़, श्रम विभाग ने वसूली की, लेकिन घोटालेबाजों के खिलाफ नहीं कराई आज तक एफआईआर

चौथ का बरवाड़ा श्रम विभाग में बड़े स्तर पर घोटाले किए जा रहे हैं। पूर्व में भी भास्कर इस विभाग के घोटालों को प्रमाण के साथ खोल चुका है, लेकिन आज तक न तो श्रम विभाग के जिम्मेदारों ने न ही जिला प्रशासन ने घोटाला करने वाले लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की एफआईआर करवाई और न ही जांच। विभाग ने भास्कर के खुलासे के बाद घोटाला कर सरकारी पैसे का गबन करने वालों से पैसा भी वसूल लिया, लेकिन किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होने से घोटाले बाज अब भी सरकारी पैसे का गबन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नतीजा यह है कि अब भी पूर्व में मर चुके लोगों के नाम से पैसा उठाया जा रहा है। जिम्मेदारों की इस में मिलीभगत होने के कारण हर घोटाले को दबाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। श्रम विभाग में श्रमिकों की मदद के नाम पर सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का पैसा अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर लूटा जा रहा है। न इनका कोई हिसाब है और न ही कोई पूछने वाला।

मृतक कमल का नवीनीकरण किसने और किसको देख कर किया

सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर गांव निवासी कमल पुत्र नानगा के नाम से श्रम विभाग में एक गबन किया गया है। इस बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कमल की माैत के बाद खंडीप से एक मृत्यु प्रमाण पत्र जिसका नं. 08108007060010200034/2017 था, जारी किया गया। इस मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार कमल की मृत्यु 3 दिसंबर 2017 हो गई थी। कमल का पूर्व से ही श्रम विभाग में पंजीयन था, जिसका नंबर बी25/2014/0021185 था। इस पंजीयन का अगर कमल जीवित रहता तो नवीनीकरण किया जाना था, लेकिन कमल की मृत्यु वर्ष 2017 में ही हो चुकी थी। मृत्यु के बाद इसका किसी भी प्रकार नवीनीकरण नहीं किया जा सकता था। लेकिन घोटालेबाजों ने उसके नाम से पैसे का गबन करने के लिए उसकी मृत्यु की सच्चाई को छुपाया और जालसाजी कर पंजीयन को वर्ष 2024 तक के लिए रिन्यू कर दिया। पंजीयन नवीनीकरण के नियमानुसार यह पांच साल के लिए मान्य है। अगर यह रिन्यू 2024 तक के लिए मान्य है तो इसका मतलब यह वर्ष 2019 में किया गया नवीनीकरण था। ऐसे में जब पात्र जिंदा ही नहीं था तो उसका नवीनीकरण किसने और किसको देख कर किया।

मिलीभगत वाले अधिकारियों ने कर दिया भुगतान: कमल की पत्नी ने 27 फरवरी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर श्रम विभाग में आवेदन किया। इसके बाद श्रम विभाग के जिम्मेदारों ने सभी दस्तावेजों को जांच में सही बताते हुए दो लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर कर दी। इस प्रकार पूर्व में मर चुके कमल के नाम से फर्जी भुगतान कर श्रम विभाग एवं जाल साजो ने सरकार को दो लाख का चूना लगा दिया।

विभाग नहीं करा रहा एफआईआर : भास्कर पूर्व में इसी प्रकार की जालसाजी कर सरकार को चूना लगाने के चार मामलों का खुलासा कर चुका है। विभाग की जांच में खबर सत्य साबित हुई और विभाग ने उक्त फर्जी भुगतानों की रिकवरी भी कर ली, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने उक्त जालसाजी करने वाले लोगों के खिलाफ आज तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई।

यह किया दो लाख का गबन करने के लिए

कमल के नाम की श्रमिक सहायता राशि का गबन करने के लिए घोटालेबाजों ने पुराने रिकॉर्ड को नजर अंदाज कर उसका नया नई तिथि में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया। इस बार नया प्रमाण पत्र खंडीप से नहीं बना कर नगर परिषद करौली से अर्थात दूसरे जिले से बनवाया गया। करौली नगर परिषद से बनाए गए नए मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीयन क्र. 08107001000000100112/2020 है। इस नए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र में कमल की मृत्यु 8 फरवरी 2020 दिखाई गई है, जबकि असली मृत्यु प्रमाण पत्र में उसकी मृत्यु की तिथि 3 दिसंबर 2017 अंकित है। यहां एक आदमी के दो अलग अलग तिथियों में दो बार मृत्यु के प्रमाण पत्र सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है।

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