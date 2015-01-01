पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

असहाय महिलाओं को बांटी शॉल व मास्क:खिरनी सरपंच ने 500 असहाय महिलाओं को बांटी शॉल व मास्क

सवाई माधोपुर13 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

खिरनी ग्राम पंचायत खिरनी के सरपंच रूपसिंह डोई ने कस्बे की सभी समाजों की विधवा, परित्यक्ता, असहाय महिलाओं को शॉल वितरित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सरपंच ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर एक सादा कार्यक्रम आयोजित कर कस्बे की करीब ऐसी 500 महिलाओं को शॉल वितरित की। भागोता गुर्जर ने बताया कि इस अवसर पर उन्होंने सभी को कोरोना से बचाव के लिए मास्क भी वितरित किए। गांव के दिनेश गुप्ता, भरतलाल गुर्जर, सरदार डोई ने उनको चांदी का मुकुट भेंट किया। इसी प्रकार सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक किशन लाल वर्मा ने भीमराव अंबेडकर की तस्वीर देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सरपंच ने गांव के मुख्य रास्तों से जेसीबी से अतिक्रमण हटाकर रास्तों की सफाई करवाई।पेंशन के लिए जीवित प्रमाण-पत्र बनवाना जरूरीचौथ का बरवाड़ा| राजस्थान पेंशनर भवन में पेंशन के लिए सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के जीवित प्रमाण-पत्र बनाए जा रहे है। उपशाखा के अध्यक्ष शरीफ अहमद ने बताया कि पेंशन पाने के लिए जीवित प्रमाण-पत्र आवश्यक होने से पेंशनर भवन में आकर प्रमाण-पत्र बनाए जा सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- समय आपके पक्ष में है। इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग करें। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वह बहुत ही सहज व आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र, आभूषण जैसी खरीदारी में भी समय व्यत...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें