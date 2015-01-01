पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पानी का रिसाव:ढील बांध की नहर में दरार आने से हो रहा पानी का रिसाव

सवाई माधोपुर20 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • नहर का अभी हाल ही में पुनर्निर्माण हुआ था

हिंदूपुरा उपखंड मुख्यालय बौंली से होकर निकलने वाली ढील बांध की नहर का अभी हाल ही में पुनर्निर्माण हुआ है और पुनर्निर्माण के कुछ दिनों बाद ही नहर में दरारें आ गई। जटावती गांव के बनवारी गुर्जर, चेतराम सैनी, गोलू सैनी, देवलाल गुर्जर, जगदीश गुर्जर आदि किसानों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण सामग्री उपयोग का आरोप लगाते हुए बताया कि अभी हाल में यह निर्माण किया गया था, जिसमें सीमेंट नाम मात्र का उपयोग में लिया गया।इस कारण नहर की दीवार पानी का दबाव सहन नहीं कर सकी और जगह जगह से दरक गई, जिस कारण नहर से पानी का रिसाव होने लगा है। वहीं दूसरी ओर जटावती, पीपलवाड़ा, गुडलाचंदन, बागडोली, डिडवादी आदि गांवों के किसानों ने बताया कि नहर से खेतों में पानी सिंचाई के लिए नालियों का निर्माण ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है, जिस कारण नहर पर इंजन रखकर खेतों में पानी पहुंचाया जा रहा है। खेतों में इंजन से पानी पहुंचाना किसानों को बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि डीजल के भाव अभी आसमान पर है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से इसे दुरुस्त करवाने और निर्माण कार्य की जांच कर संबंधित पर उचित कार्रवाई की मांग की है।नहर के पुन निर्माण की जांच करवाई जाएगी^इस बारे में सिंचाई विभाग के एक्सईएन सुरेश चंद भोपरिया ने बताया कि नहर के पुन निर्माण की जांच करवाई जाएगी। जांच में यदि घटिया निर्माण किया गया है तो ठेकेदार पर उचित कार्रवाई करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें