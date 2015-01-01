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मतदाता सूची को कराएं दुरस्त:वार्डों की मतदाता सूची को कराएं दुरस्त

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. भरतलाल मथुरिया ने नगर परिषद चुनावों को लेकर वार्डों की मतदाता सूची को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसी तरह वार्ड 22 आवासन मंडल के अभयंकर शर्मा ने एसडीएम को ज्ञापन देकर वार्ड संख्या 22 की मतदाता सूची दुरुस्त करने की मांग की है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन में बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के वार्डों का परिसीमन कर वार्डों की संख्या में इजाफा करते हुए 45 के स्थान पर 60 किया गया है। परिसीमन के दौरान मतदाता सूची में लोगों के नाम अन्य वार्डों में जोड़ दिए गए हैं, जबकि वह उनका वार्ड नहीं है। वार्ड नम्बर 23, 40, 46, 47 के वार्डों के लोगों के नाम अन्य वार्डों में जोड़ दिए गए, जबकि परिसिमन में वह उनका वार्ड ही नहीं है।इसी प्रकार वार्ड 22 आवासन मंडल के अभयंकर शर्मा ने एसडीएम को ज्ञापन में बताया कि वार्ड 22 में रहने वाले सैकड़ों लोगों के नाम वार्ड 21 में गलत दर्ज कर दिए गए। जबकि उनके नाम परिसीमन के अनुसार वार्ड 22 में जुड़ने थे। शर्मा ने मतदाता सूची दुरुस्त कर वार्ड 21 में दर्ज नामों को परिसीमन के अनुसार वार्ड 22 में जुड़वाने की मांग की है।

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