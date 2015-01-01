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त्योहारी सीजन:कोरोना के सूनेपन से उभरने लगा बाजार

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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  • ग्राहकों के इंतजार में सजा बाजार, महिलाओं में खरीदारी के प्रति अपार उत्साह

दीपावली पर्व के नजदीक आने से करीब 7 माह बाद कोरोनाकाल के सूने पन से अब बाजार धीरे-धीरे उभरने लगा है। हालांकि कोरोना काल में खासतौर से प्रभावित हुए मजदूर वर्ग की भीड़ अभी बाजार से गायब है। दीपावली पर्व को देखते हुए ग्राहकों के स्वागत में बाजार सज चुका है। दोपहर के समय ग्रामीण व शाम के समय शहरी लोग बाजार में खरीदारी करने आ रहे है। भास्कर टीम ने शनिवार को बाजार में घूमकर व्यापारियों से बातचीत कर बाजार के हाल जानें।

महिलाएं दिखा रही खरीदारी में उत्साहकरवा चौथ से खरीदारी के लिए महिलाओं में खासा उत्साह है। दीपावली की खरीदारी को लेकर भी महिलाएं बाजार का रुख कर रही हैं। त्योहारी सीजन में महिलाओं के उत्साह को देखते हुए उन्होंने कई डिजाइनों की साडियां मंगवाई है।बाजार में 25 प्रतिशत रह गई सेलरेडीमेड गारमेंटस व्यापार संघ के अध्यक्ष हरीश कप्तान ने बताया कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष त्योहारी सीजन में 25 प्रतिशत की सेल रह गई है। सर्राफा व्यवसायी नवल किशोर ने बताया कि कोरोना के कारण आर्थिक मंदी के चलते अभी ग्राहक सोने-चांदी के आभूषण खरीदने के प्रति कम उत्साह है। 25 प्रतिशत ग्राहक ही बाजार में खरीदारी के लिए आ रहा है। आर्थिक मंदी से सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। मावा व्यवसायी विजय शर्मा ने बताया कि बाजार में आर्थिक मंदी को देखते हुए इस वर्ष मिठाई व्यवसायी कच्चे माल की कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं।

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