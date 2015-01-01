पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परीक्षार्थियों के लिए की भोजन की व्यवस्था:मीणा समाज ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए की भोजन की व्यवस्था

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • वाहनों से पहुंचाया परीक्षा केंद्र पर

मीणा समाज सेवा संस्थान सवाई माधोपुर की ओर से संस्थान परिसर में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए की गई ठहरने और भोजन की निशुल्क व्यवस्था का क्रम शनिवार को भी जारी रहा। संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा दूसरे जिलों से परीक्षा देने के लिए सवाई माधोपुर आ रहे परीक्षार्थियों के लिए हरसंभव मदद की जा रही है।संस्थान के पूर्व अध्यक्ष हीरालाल जीनापुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयराम टोंड, पूर्व कोषाध्यक्ष हनुमान मैनपुरा के नेतृत्व में समस्त व्यवस्थाएं की गई। संस्थान की ओर से परीक्षार्थियों को वाहन से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए अशोक राजा, विनोद दुब्बी, सी.एल. रांवल, सुवालाल बड़ागांव सरवर ने व्यवस्थाएं संभाली। संस्थान कार्यालय पर शंकरलाल रांवल, कमलेश कौंडली, रामराज मीणा ने परीक्षार्थियों के लिए भोजन व ठहरने की व्यवस्था की। वहीं संस्थान के महामंत्री सी.एल. रांवल और अशोक राजा ने रणथंभौर सर्किल, रोडवेज डिपो, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर संस्थान की ओर से परीक्षार्थियों के लिए की गई ठहरने और भोजन व्यवस्था की सूचना के बैनर लगाए हैं। संस्थान की ओर से सर्व समाज के परीक्षार्थियों के लिए की गई इस व्यवस्था की सभी समाज के लोगों ने सराहना की।हमारा पैगाम भाईचारे के नाम टीम ने लगाई हेल्प डेस्कहमारा पैगाम भाईचारे के नाम टीम की ओर से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई है। टीम से जुड़े हुसैन खान ने बताया कि इस भर्ती परीक्षा के लिए अन्य जिलों से कई परीक्षार्थी सवाई माधोपुर आ रहे हैं। ऐसे में यहां से अनजान परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनकी मदद के लिए हमारा पैगाम भाईचारे के नाम टीम की ओर से हेल्प डेस्क लगाई गई है। हेल्प डेस्क के माध्यम से परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र सहित अन्य प्रकार की जानकारियां दी जा रही हैं। साथ ही टीम के कार्यालय पर उनके लिए रात्रि विश्राम सहित चाय-पानी की भी व्यवस्था की गई है। इस दौरान टीम के महेश योगी, इंकलाब, राकेश, वसीम, शादाब आदि साथी मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें