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ज्ञापन:लटिया नाले में सीवर टैंक व मृत जानवर डालने के विरोध में दिया ज्ञापन

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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खेरदा क्षेत्र से गुजर रहे कोटा-लालसोट मेगा हाइवे मार्ग पर लटिया नाले पर बनी पुलिया के पास सीवर टैंक खाली करने व मृत जानवरों को डालने के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया है। वार्ड पार्षद नीरज अकेला, रामसिंह गुर्जर, सत्यनारायण मीना, घनश्याम मेरोठा, पंकज, योगेश साहू, लेखराज, अरविंद, संतराम आदि ने बताया कि लटिया नाले पर बनी खैरदा पुलिया के पास नाले में सीवर टैंक व मृत जानवरों को डाले जाने से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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