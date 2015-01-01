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बोनस की मांग:दिवाली के बोनस की मांग के लिए सौंपा ज्ञापन

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ, सवाई माधोपुर द्वारा जिलाध्यक्ष मो. जाकिर व जिला मंत्री राहुल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम दीपावली के बोनस की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। जिला मंत्री राहुल सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक दीपावली के बोनस की घोषणा नहीं की गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर राज्य कर्मचारियों के लिए शीघ्र दीपावली बोनस के आदेश जारी करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष रशीद अहमद, जिला संरक्षक हरिशंकर गुर्जर, सियाराम मीणा, नसीर मोहम्मद, गिरधारी द्विवेदी, कांजी मीणा, गुरुदयाल बैरवा, भोला शंकर, आले मोहम्मद, वकीलुद्दीन, मंजूर अहमद, चंद्रेश गुप्ता आदि शिक्षक नेता शामिल थे।

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