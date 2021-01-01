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ज्ञापन:कृषि कानूनों के विरोध में ढोल-मजीरों की ताल पर सौंपा ज्ञापन

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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  • तीनों कृषि अधिनियमों को वापस लेने की मांग, प्रदर्शन जारी

केन्द्रीय कृषि कानूनों के विरोध में विगत 18 दिनों से कलेक्ट्रेट के समक्ष किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को भी ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों से धरने में भाग लिया तथा ढोल-मजीरों की ताल पर लोक गीत प्रस्तुत कर केन्द्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।कृषि कानूनों के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने विगत कई दिनों से किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है। प्रतिदिन अलग अलग गांव के किसान धरने में शामिल होकर कृषि कानूनों के विरोध में अपने विचार रख रहे हैं। साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में धरने दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया तथा कृषि कानूनों के विरोध में ढोल-मजीरों की थाप पर लोक गीत प्रस्तुत किए तथा गीतों पर ठुमके भी लगाए। लोग गीतों के माध्यम से महिलाओं ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसके बाद धरने में शामिल महिलाओं व किसानों ने कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धरने में शामिल हुए किसानों ने बताया कि कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा विगत दो माह से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है।अजनोटी में किसान महापंचायत आज: तीन केन्द्रीय कृषि कानूनों के विरोध में अजनोटी गांव में नहर मोड पर गुरुवार को किसान महापंचायत का आयोजन होगा। महापंचायत में भारी संख्या में जिले के किसान भाग लेंगे। आयोजकों ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में विगत दो माह से किसानों द्वारा देश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इसके विरोध में 4 फरवरी को अजनोटी नहर मोड पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।

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