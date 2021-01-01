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सीओ को सौंपा ज्ञापन:मलारना डूंगर-मलारना स्टेशन के चौकी स्टाफ को लाइन हाजिर करने के लिए सीओ को सौंपा ज्ञापन

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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  • सतसिंह के शेष हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से रोष, सांकड़ा गांव में पंच-पटेलों की सभा

मलारना स्टेशन ग्राम पंचायत सांकड़ा के सतसिंह मीणा की श्यामोली बनास नदी के पेटे में 25 जनवरी को ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के संबंध में सांकड़ा गांव के ग्रामीणों ने गांव के पंच पटेलों के आदेशानुसार शनिवार को गांव की सभी पंच पटेलों एवं युवाओं की बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने मलारना डूंगर थाने पहुंचकर एसएचओ को ज्ञापन देकर इस मामले के शेष रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। लेकिन ग्रामीण एसएचओ की बात से संतुष्ट नहीं हुए और रविवार को राउमावि सांकड़ा के समीप स्थित महादेव के मंदिर परिसर में कई गांवों के पंच पटेलों की सभा का आयोजन किया गया। इसमें सभापति चौहानपुरा गांव के मुड़या पटेल गुर्जर को एवं उपसभापति बजरंग लाल मीणा पटेल खेड़ला को चुना गया।सभा के दौरान चौहानपुरा, मकसूदनपुरा, खेड़ला, डांडा, खेड़ला की झोपड़ी, रघुवंठी सहित अन्य गांवों के पंच पटेलों ने सर्वसम्मति से कहा कि अपराधी की ना तो कोई जात होती है और ना ही कोई धर्म होता है। सांकड़ा गांव का हम सभी गांवों के पंच पटेल तन-मन-धन से साथ देंगे। जल्द ही शेष आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इसी दौरान सतसिंह हत्याकांड के जांच अधिकारी एसटी-एससी सीओ शकील खान सभा में पहुंचे और पंच पटेलों से वर्तालाप के दौरान बताया कि इस अनुसंधान में पूछताछ के दौरान नामजद आरोपियों के अलवा और भी कई आरोपी सामने आ रहे हैं। तीन आरोपियों को जेल भेज दिया है।3 दिन में सभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन बैठक में उपस्थित सभी पंच पटेलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर मलारना डूंगर पुलिस थाना और मलारना स्टेशन पुलिस चौकी के स्टाफ पर कई प्रकार के आरोप लगाते हुए पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर के लिए एसटी-एससी सीओ शकील खान को ज्ञापन दिया गया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि तीन दिन के अंदर अंदर शेष रह रहे सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो क्षेत्र के लोगों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, इसका जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा।सभा में ये लोग रहे मौजूदसभा के दौरान रामसहाय गुर्जर रिटायर्ड हवलदार चौहानपुरा, मूलचंद पटेल पनियाला, रामकरण पूर्व सरपंच, केदार पटेल मकसूदनपुरा, सरपंच पति मोरसिंह गुर्जर, गुलशेर खान, अल्लाह नूरखान, खाजूद्द्दीन खान रघुवंठी, शमशेर खान, रामलाल गुर्जर डांडा, खेड़ला एवं खेड़ला की झोपड़ी से रंगलाल पटेल, पृथ्वीराज पटेल, प्रभु लाल मीणा, रतिराम मीणा, पूर्व सरपंच रतन लाल मीणा, पूर्व सरपंच हरकेश मीणा, सरपंच पति राम सिंह खटाना, पूर्व सरपंच श्याम लाल गुर्जर, लड्डू लाल गुर्जर, घनश्याम गुर्जर, छीतरमल मल गुर्जर, बाबूलाल मीणा, भागचंद मीणा, घनश्याम मीणा, जगनलाल मीणा सहित कई गणमान्य पंच पटेल व ग्रामीण मौजूद थे।जल्द से जल्द सभी को पकड़ेंगे^तीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एफआईआर में नामजद आरोपियों के अलावा और भी आरोपी हैं। अनुसंधान अभी जारी है। इसमें षड्यंत्र कर हत्या करने की धारा भी जोड़ दी गई है। जल्द से जल्द सभी आरोपी पुलिस हिरासत में होंगे। जउच्च अधिकारियों से बात कर उचित कार्रवाई की जाएगी।-शकील खान, जांच अधिकारी वएसटी-एससी सीओ

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