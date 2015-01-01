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निरीक्षण कर निर्देश:चिकित्सा राज्यमंत्री ने चिकित्सालय का निरीक्षण कर अतिरिक्त डायलिसिस मशीनों की व्यवस्था के दिए निर्देश

सवाई माधोपुर20 मिनट पहले
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  • गंगापुर के सैंपलों की सवाई में होगी जांच

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने गुरूवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, ओपीडी में आए लोगों और अाेपीडी में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों से अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। साथ ही अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री गर्ग ने पीएमओ डॉ. बी.एल. मीना को पीपीपी मॉडल या जनप्रतिनिधियों के स्थानीय विकास फंड से अतिरिक्त डायलिसिस मशीनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में वर्तमान में 3 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि भरतपुर जिला अस्पताल में उनके विधायक फंड से डायलिसिस की 9 मशीनों की व्यवस्था की है। उन्होंने निर्देश दिए कि 1-1 मशीन एचआईवी रोगी, हेपेटाइटिस और डाइबिटीज रोगी के लिए रिजर्व रखें।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने तथा उसका मनोबल बढाने के लिए मनोरोग विशेषज्ञ और आयुर्वेद चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई जाए। मनोरोग विशेषज्ञ उसका मनोबल बढाएं, आयुर्वेद चिकित्सक उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए काढा व अन्य औषधि दें। उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया।: डॉ. गर्ग ने जिला अस्पताल में संचालित कोरोना जांच लैब का अवलोकन किया तथा स्टाफ की सराहना की। पीएमओ ने बताया कि अब स्टाफ और कंज्यूमेबल्स की कमी नहीं है तथा सवाईमाधोपुर के साथ ही गंगापुर सिटी से लिए गए सैम्पल को भी कोटा या जयपुर भेजने के बजाए यहां जांचा जाएगा। डॉ. गर्ग ने बताया कि कोरोना काल के बाद इस लैब का उपयोग 110 प्रकार की अन्य जांचों में किया जाएगा। जिला अस्पताल में निर्मित ऑक्सीजन उत्पादन ईकाई तथा मिनी फोल्ड ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के बाद डॉ. गर्ग ने बताया कि ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त है। उन्होंने निर्देश दिए कि बेड पर वेंटिलेटर तक सप्लाई पर निगरानी के लिए मल्टी लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम चाक चौबंद रखें। रैफर करते समय पूर्ण विवेक से काम करें। ऐसा नहीं हो कि रैफरल रोगी की रास्ते में ही हालत बिगड़ जाए। अस्पताल में बहुत योग्य चिकित्सक हैं। उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठ इस्तेमाल कर यहीं उपचारित करने का प्रयास करें।क्वार्टरों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो: चिकित्सा राज्यमंत्री ने अस्पताल परिसर में 1.9 करोड़ रुपए लागत से बन रहे 10 आवासीय क्वार्टर का निरीक्षण किया। इनमें से 2 चिकित्सकों के लिए तथा 4.4 पेरा मेडिकल स्टाफ तथा सहायक कार्मिकों के लिए बनाए जा रहे हैं। डॉ. गर्ग ने निर्देश दिए कि इन क्वार्टरों में स्टाफ का रहना सुनिश्चित करें। उन्होंने 1.5 करोड रुपए लागत से निर्मित किए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा सुलभ कॉम्पलेक्स का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।मदर मिल्क बैंक और एमएनसीयू की सराहना कीचिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने मदर मिल्क बैंक में सफाई और साज-सज्जा की प्रशंसा की तथा प्रभारी ममता मीणा की हौसला अफजाई की। इसी प्रकार 14 बेड वाले मदर-न्यू बोर्न बेबी केयर यूनिट का अवलोकन कर इसे भी बहुत बढ़िया संचालित बताया। डॉ. गर्ग ने सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीणा और पीएमओ डॉ. बी.एल.मीना से कोरोना संक्रमण की जिले में ताजा स्थिति की समीक्षा की। सीएमएचओ ने बताया कि दूसरी पीक अवसान पर है। जिले में अभी 147 कोरोना पॉजिटिव हैं। जिला अस्पताल में 64 बेड कोरोना डेडिकेटेड हैं, इनमें से 4 आईसीयू के हैं। जिला अस्पताल में अभी 6 कोरोना पॉजिटिव भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि आईसीयू में 10 अतिरिक्त वेंटिलेटर हैं। अधिकांश मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। डॉ. गर्ग ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन सैंपलिंग और जागरूकता जन आंदोलन में ढिलाई नहीं बरती जाए।

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