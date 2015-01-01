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प्रशिक्षण:शिक्षित बेरोजगारों को मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई, टॉयज निर्माण का देंगे प्रशिक्षण

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (बडौदा आर.सेटी.) द्वारा निशुल्क मोबाइल रिपेयरिग, सिलाई, सॉफ्ट टॉयज निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छित सभी ग्रामीण बेरोजगार शिक्षित व्यक्ति प्रशिक्षण में भाग ले सकते है। आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता 8वी 10वी. पास एवं ग्रामीण बी.पी.एल. एसी/एसटी, नरेगा श्रमिक एवं उसके परिवार सदस्य आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।प्रशिक्षण संस्थान संचालकों ने बताया कि प्रशिक्षणकार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों के हाथों में अपने हाथ का हुनर देकर बेरोजगारी दूर करना है, जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें। इस प्रशिक्षण कार्य में प्रशिक्षण के दौरान एक समय का भोजन एवं चाय की व्यवस्था संस्थान द्वारा निशुल्क की गई है। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों को बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (बैंक ऑफ बडौदा) द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को नियमित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। इच्छुक बेरोजगार युवक युवतियां प्रशिक्षण के लिए संस्थान में आवेदन कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

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