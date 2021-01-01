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चौथमाता के दरबार में संकट चतुर्थी पर श्रद्धा का सैलाब:दो लाख से ज्यादा भक्तों ने माता से मांगी मनौतियां

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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  • सात दिवसीय मेला निरस्त होने के बाद भी भक्तों की भीड़, सरकारी अवकाश की घोषण आज, पुलिस जाब्ता तैनात

चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित चौथमाता मंदिर में रविवार को संकट चतुर्थी पर श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना कम ही नजर आई तथा कोरोना पर माता की श्रद्धा भारी दिखाई दी। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा भीड़ कम रही, फिर भी भीड़ के चलते मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई तथा पूरा कस्बा माता के जयकारों से गूंज उठा। इस बीच 2 लाख से अधिक भक्तों ने मां चौथ भवानी के दर पर मत्था टेक कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। भीड़ के चलते माता मंदिर में सुरक्षा में तैनात जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी तथा थोड़ी ही देर दर्शन कराने के बाद भीड़ को हटा दिया गया। कस्बे में भी पूरे दिन सड़कें भक्तों से अटी नजर आई।पैदल यात्रियों ने कस्बे के माहौल को भक्तिमय बना दिया। हाथों में माता के झंडे लिए माता के भक्त चौथमाता के जयकारे लगाते हुए चौथ भवानी के दरबार में पहुंचे। इस दौरान महिलाओं की संख्या भी अधिक रही। महिलाओं ने माता के परंपरागत पुए-पापड़ी तथा गुड़-खोपरे का भोग लगाया। चौथ पर माता की प्रतिमा को सजाया गया। साथ ही भीड़ पर निगरानी के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाकर नजर रखी गई व सादा वर्दी में पुलिस के जवानों को तैनाती की गई। प्रशासन की ओर से भीड़ के चलते पहले रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया था, लेकिन भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम की बसों का संचालन करना पड़ा।

भीड़ में बिछुड़े बालक, नेटवर्क जामकस्बे में रविवार को संकट चतुर्थी पर छोटे बालकों का अपने परिजनों से बिछुड़ने के कारण प्रशासन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीड़ की अधिकता के चलते कई बालक सुबह से लेकर शाम तक मेला कैंप पर आते रहे। ऐसे मे पंचायत प्रशासन द्वारा मेला कैंप पर लगाए उद्घोषणा यंत्रों से बार बार आवाज लगाकर उन्हें उनके माता पिता से मिलवाया। साथ मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह फेल हो गए है। भीड़ की अधिकता के चलते ऐसा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

महिलाओं ने व्रत रखा, कहानी सुनीरविवार को संकट चतुर्थी का व्रत रख महिलाओं ने चौथ की कहानी सुनी। इस दौरान कई महिलाओं न खड़ी चौथ का व्रत रखा तथा वो सुबह से लेकर चांद नहीं दिखाई देने तक खड़ी रही। महिलाओं ने माता के दर्शन करने के बाद चौथमाता मंदिर में झुंड बनाकर चौथ की कहानी सुनी तथा रात को चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला व अपने परिवार की सफलता की कामना की। रात को चंद्रमा दिखने के समय मंदिर में भीड़ बढ़ गई। साथ ही भक्तों ने पूजा अर्चना कर कई धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया।

35 पॉइंट पर पुलिस जाब्ता, 500 से ज्यादा जवान तैनात

चौथ माता संकट चतुर्थी तथा अन्य दिनों में भीड़ को देखते हुए 500 से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इन सभी जवानों को चौथ माता मंदिर से लेकर विभिन्न स्थानों पर पार्किंग एवं अन्य स्थानों पर तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 35 स्थानों पर पुलिस पॉइंट बनाए गए हैं। हर पॉइंट पर एसआई से लेकर से लेकर हेड कांस्टेबल को प्रभारी बनाया गया है। भीड़ को देखते हुए अजमेर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली आदि जिले के के जाब्ता आया है। इसके साथ मेला मैदान में पुलिस कैंप के पास रिजर्व में पुलिस जाब्ता भी रखा गया है।

अवकाश आज का घोषित, बढ़ेगी दर्शनार्थियों की भीड़सोमवार को चतुर्थी के अवसर पर ग्रामीण महिलाओं की संख्या अधिक रहेगी। कलेक्टर की ओर से सोमवार को चौथ का अवकाश घोषित किया गया है। संकट चौथ पर हाड़ोती क्षेत्र से बड़ी संख्या में भक्त आए थे। बर्फ सी चुभाने वाले ठंडी हवाएं होने के बाद भी सर्दी पर श्रद्धा भारी नजर आई। तेज ठंड व हवाओं के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई तथा चौथमाता पवित्र सरोवर में सुबह स्नान कर दर्शन करने का जो सिललिसा शुरू हुआ, वो देर रात तक जारी रहा। ऐसे में अब ग्रामीण तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की संख्या अधिक रहेगी।

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