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बाल अधिकार सप्ताह:जागरूकता कार्यक्रम; भिक्षावृत्ति व बालश्रम नहीं कराने के लिए लोगों को किया प्रेरित, मास्क बांटे

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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सवाई माधोपुर | भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम नहीं कराने के लिए प्रेरित कर मास्क वितरित करते चाइल्डलाइन टीम के सदस्य।

बाल अधिकार सप्ताह के तहत आज सवाई माधोपुर चाइल्ड लाइन टीम द्वारा जिला मुख्यालय के हम्मीर पुल बावरिया बस्ती में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम नहीं कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया।

साथ ही बाल संरक्षण एवं अधिकारियों की जानकारी दी गई। वहीं चाइल्ड लाइन टीम द्वारा दोस्ती सप्ताह के तहत सभी बच्चों के हाथों को सैनिटाइज कराकर मास्क का वितरण किया गया। सभी को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के लिए प्रेरित किया गया। मुंह पर मास्क लगाने 2 गज की दूरी बनाए रखने एवं बार-बार साबुन से हाथ धोने के लिए समझाइश की गई। इस दौरान चाइल्ड लाइन टीम मेंबर मुकेश वर्मा, कपिल स्वर्णकार, लवली जैन, दशरथ बैरवा, भानु प्रताप सिंह, शादाब खान, प्रयागराज, विपिन शर्मा, इरशाद अहमद आदि ने बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 की जानकारी दी।

फेस मास्क वितरीत
सवाई माधोपुर | राज्य सरकार द्वारा कोरोना जन-आन्दोलन अभियान के तहत नगर परिषद सवाई माधोपुर में रैली निकालकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। इसी प्रकार मास्क वितरण तथा स्टीकर चस्पा कर लोगों को जागरूक किया गया। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि शहरी क्षेत्र आलनपुर, हाउसिंग बोर्ड, अस्पताल एरिया, ठींगला, आदर्श नगर, बालमंदिर कॉलोनी, महाराणा प्रताप कॉलोनी आदि क्षेत्र में फेस मास्क, पोस्टर, स्टीकर वितरित किए गए।

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