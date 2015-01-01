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आक्रोश:मूर्ति खंडित करने वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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  • एसडीएम से मिले भाजपाई, संघर्ष समिति के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की भी मांग

बौंली भारतीय जनता पार्टी मंडल के तत्वावधान में गुरुवार को एसडीएम राजेश मीना को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देकर भाजपाइयों ने मलारना डूंगर क्षेत्र के ग्राम पीलवा में बालाजी की मूर्ति खंडित करने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की व बालाजी संघर्ष समिति के संयोजक के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नही लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। भाजपा मंडल अध्यक्ष रामावतार मीना ने उपजिला कलेक्टर को बताया कि संयोजक के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर क्षेत्र में सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह सब राजनेताओं के संरक्षण व इशारे पर हो रहा है जिसके कारण जिले भर में लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी व संयोजक के खिलाफ दर्ज मामला वापिस लेने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मंडल आई टी सेल प्रभारी विशाल राजोरा थे।

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