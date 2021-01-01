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अभियान:नौनिहालों ने गटकी पोलियो की अतिरिक्त खुराक, 1529 बूथ पर पिलाई बच्चाें को दवा

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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  • पिछले अभियान में 2 लाख 31 हजार 726 बच्चों को दवा पिलाई गई

कलेक्टर राजेंद्र किशन ने रविवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बजरिया में 5 वर्ष के बच्चों को पल्स पोलियो की अतिरिक्त खुराक पिलाकर जिले में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की अतिरिक्त खुराक पिलाई जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के लिए जिले में 1529 बूथ बनाए गए हैं। दुर्गम एवं दूरदराज के क्षेत्र में मोबाइल एवं ट्रांजिट टीमें भी लगाई गई है।जिले में पिछले पल्स पोलियो अभियान में 2 लाख 31 हजार 726 बच्चों को दवा पिलाई गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख 78 हजार 104 तथा शहरी क्षेत्र में 53 हजार 622 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1 हजार 294 ग्रामीण एवं 235 शहरी बूथ बनाए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी के साथ-साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को पल्स पोलियो बूथ पर नियोजित किया गया है।कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीना को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक बच्चों को बूथ पर ही दवा पिलाई जाए। बूथ पर पोलियो की दवा गटकने से वंचित रहे बच्चों को सोमवार व मंगलवार को डोर टू डोर दवा पिलाई जाएगी। आरसीएचओ डॉ. कमलेश मीना, डॉ. संदीप शर्मा, सुधींद्र कुमार, विनोद कुमार, राजेश कुमार, प्रियंका दीक्षित सहित अन्य उपस्थित थे।बागडोली| कस्बे में पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण में बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। पोलियो बूथ पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुराक पिलाई गई। दूसरे एवं तीसरे दिन अर्थात 1 व 2 फरवरी को वंचित बच्चों को चिंहित कर घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। भंवर बाई जादौन आशा सहयोगिनी, महावीर सिंह नाथावत स्वास्थ्य मित्र, चंद्रकला सेन स्वास्थ्य मित्र आदि ने इसमें सहयोग किया।बालेर में 3600 बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्यबालेर| पल्स पोलियो अभियान के तहत राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालेर के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों ने पोलियो की खुराक गटकी। फूलसिंह मीणा ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत 41 बूथों पर चिकित्सा विभाग व महिला बाल विकास विभाग के कार्मिक व वोलियंटर मौजूद रहे। बालेर पीएचसी के अंतर्गत लगभग 36 सौ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। वंचित बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। डॉ. राकेश मीणा ने पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया।227 बूथों 20 मोबाइल टीम ने बौंली में दवा पिलाईबौंली| चिकित्सा विभाग बौंली द्वारा रविवार को पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया गया। ब्लॉक सीएमओ कार्यालय के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर एम पी सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा बनाये गए 227 बूथों, 20 मोबाइल टीम व 10 ट्रांजिट टीम द्वारा 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। उन्होंने बताया कि सोमवार को घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी।खिरनी में 49 बूथों पर पिलाई बच्चों को खुराकखिरनी | खिरनी आदर्श पीएचसी सेक्टर के अन्तर्गत आने वाले कुल 26 गांवों में 49 बूथों तथा दो मोबाइल टीमों द्वारा 5 वर्ष के बच्चों ने गटकी पोलियो की खुराक,पीएचसी के हेल्थ सुपरवाइजर दिनेश खण्डेलवाल ने बताया कि 5 सुपरवाइजर के निर्देशन में पल्स पोलियो अभियान के तहत 49 बूथों तथा दो मोबाइल टीमों के माध्यम से 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 5326 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई।हेल्थ सुपरवाइजर दिनेश खण्डेलवाल तथा सुपरवाइजर भरत लाल मीणा ने बूथ नम्बर 7 पर बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरूआत की। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ डॉक्टर दीपक मंगल ने घूमकर सभी बूथों को जांच किया।37 सो बच्चो ने गटकी पल्स पोलियो की दवामित्रपुरा | मित्रपुरा कस्बे में 5 वर्ष से कम के छोटे बच्चो ने पल्स पोलियो की दवा गटकी । डॉ हरिकेश गुर्जर ने बताया की छोटे बच्चो को पल्स पोलियो की दवा रविवार को और सोमवार को पिलाई जाएगी। मित्रपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा क्षेत्र में 28 बूथ और 7 मोबाइल टीम बनाई गयी है। वही मित्रपुरा क्षेत्र में करीब 5 हजार के लगभग छोटे बच्चो को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा है। मित्रपुरा क्षेत्र में 75 प्रतिशत बच्चो को दवा पिला दी वही छूटे हुए बच्चो को सोमवार को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी।

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