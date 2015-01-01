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गौरव दिवस:एनसीसी कैडेट्स ने शहीद रिपुदमन सिंह की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई

सवाई माधोपुर21 मिनट पहले
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शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर की राष्ट्रीय कैडेट्स कोर के तत्वावधान में बुधवार को विजय दिवस के अवसर पर सेना के अमर शहीदों की पुष्पांजलि अर्पित की गई। एनसीसी अधिकारी कैप्टन डॉ. ओ.पी. शर्मा ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 को भारत-पाक युद्ध में भारत की सेना ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की थी, जिसकी गौरवपूर्ण स्मृति में विजय दिवस मनाया जाता है। इस विजय की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके अंतर्गत ‘‘स्वर्णिम विजय मशाल‘‘ पूरे भारतवर्ष में युवा पीढी का सेना के पराक्रम की कहानी गौरवपूर्ण तरीके से बताएंगे। प्राचार्य डॉ. बी.एस. मीना ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को शहीदों के बलिदान से त्याग एवं समर्पण का भाव ग्रहण करना चाहिए। डॉ. गोपाल सिंह ने भी कैडेट्स को संबोधित किया। डॉ. शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह की 43वीं जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। शहीद कैप्टन रिपुदमन स्मारक पर प्राचार्य ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एनसीसी कैडेट्स द्वारा शहीद की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर शांति पाठ किया गया। उन्होंने बताया कि शहीद रिपुदमन सिंह, सवाई माधोपुर जिले में भारतीय सेना के एकमात्र सैन्य अधिकारी है, जो 26 वर्ष की आयु में शहादत को प्राप्त हुए।

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