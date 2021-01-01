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प्रशिक्षण शिविर:एनसीसी कैडेट्स का सैन्य प्रशिक्षण शिविर आज से

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर में एनसीसी इकाई के संयुक्त वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। एनसीसी अधिकारी कैप्टन डॉ. ओ.पी. शर्मा ने बताया की बी प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने वाले कैडेट्स के लिए तीन दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण शिविर 04 फरवरी से उत्तरी परिसर स्थित महाविद्यालय के खेल मैदान पर प्रारम्भ होगा है। कोरोना महामारी के कारण एनसीसी के सैन्य प्रशिक्षण शिविर महाविद्यालय स्तर पर ही आयोजित किए जा रहे है। इसमें 14 राजस्थान बटालियन एनसीसी कोटा के पी.आई. इन्ट्रक्टर के द्वारा कैडेट्स को विविध विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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