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निर्वाणोत्सव:भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव 15 को

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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जैन धर्म के 24 वे तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का 2547 वां निर्वाण महोत्सव 15 नवम्बर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर दिगंबर जैन मन्दिर में विशेष कार्यक्रम होंगे।सम्रग जैन समाज पिपलाई के प्रवक्ता बृजेन्द्र कुमार जैन ने बताया की इस दिन वीर निर्वाण संवत 2547 शुरू होगा। शाम को गौतम स्वामी का केवल ज्ञान दिवस, आचार्य भरतसागर का समाधि दिवस भी मनाया जाएगा। मोक्ष कल्याण दिवस के तहत मन्दिर में मंत्रोच्चार के साथ सामूहिक निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाएगा। साथ ही भगवान महावीर की अष्टद्रव्य से पूजा की जाएगी। अध्यक्ष सुनिल जैन ने श्रावक-श्राविकाओं से आह्वान किया की वे कार्यक्रम के दौरान पूर्णतया सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेगे और प्रत्येक श्रावक-श्रावकाओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

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