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शवयात्रा को नहीं दिया रास्ता:शवयात्रा ले जाने के लिए नहीं दिया रास्ता, शव रखकर जताया विरोध

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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  • कब्रिस्तान जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण होने से लोगों को होती है परेशानी

बागडोली कस्बे में शुक्रवार रात को हुसैन तेली की करीब आठ बजे मृत्यु हो गई। शनिवार सुबह जब ग्रामीण शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान जा रहे थे तो रास्ते पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों ने रास्ता देने से मना कर दिया। इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और लोगों ने कब्रिस्तान व रास्ते के अतिक्रमण को नहीं हटाने तक शव को दफनाने से इनकार कर दिया।सूचना मिलने पर तहसीलदार बृजेश मीणा, एसएचओ नरेश कुमार मीणा, एसडीएम राजेश मीणा, राजस्व पटवारी दिनेश कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन परिजन व ग्रामीण अतिक्रमण हटवाने की मांग पर अड़े रहे। लोगों की अतिक्रमण हटाने की मांग को अनसुना करके एसडीएम राजेश मीना कहा कि कब्रिस्तान के रास्ते पर जो अतिक्रमण हो रहा उसकी एप्लिकेशन को एसडीएम कार्यालय में लेकर आओ, फिर कब्रिस्तान के रास्ते में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर ग्रामीण नाराज हो गए और सरपंच से जेसीबी मंगवाकर वहां से अतिक्रमण हटवाने लगे। लेकिन इस दौरान अतिक्रमियों ने इसका विरोध जताया और अतिक्रमण नहीं हटाने दिया। विवाद को बढ़ता देख ग्रामीण स्वयं पीछे हट गए।लोगों का कहना है कि प्रशासन के अधिकारी किसी दबाव में आकर इस अतिक्रमण को हटाना नहीं चाहते। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नारेबाजी की और इसके बादशव को किसी तरह से कब्रिस्तान तक लेकर गए और वहां पर दफनाया गया।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कब्रिस्तान जाने के लिए पहले रास्ता था, लेकिन कुछ सालों से कब्रिस्तान रास्ते पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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