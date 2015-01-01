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सभापति पद:सभापति पद के लिए अब दो प्रत्याशी मैदान में

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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सवाई माधोपुर नगर परिषद में सभापति के चुनाव को लेकर गुरुवार को एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। तीन में एक उम्मीदवार के नाम वापस लेने से अब सभापति की कुर्सी के लिए दो उम्मीदवार मैदान में बचे है। सभापति के चुनाव में इस बार कांग्रेस की कमान स्थानीय विधायक दानिश अबरार के हाथ में तो वहीं भाजपा की कमान जिलाध्यक्ष भरतलाल मथुरिया के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी संभाले हुए हैं।सभापति चुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन होने से रिटर्निंग अधिकारी सहित कार्मिक निर्धारित समय पर सुबह नगर परिषद सभागार में पहुंच गए थे।

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