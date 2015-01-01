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पेंशन शिविर:पालनहार व सामाजिक सुरक्षा पेंशन शिविर में दोपहर बाद पहुंचे अधिकारी

सवाई माधोपुर14 मिनट पहले
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  • एसडीएम के निर्देश पर आए कर्मचारी

चौथ का बरवाड़ा हर पंचायत में पालनहार तथा सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन तथा अन्य योजनाओं के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि जो जरूरतमंद जागरूकता के अभाव में विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, उनको शिविर के तहत गांव में ही अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मौके पर ही लोगों को लाभ दिया जाना था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। पालनहार तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए दोपहर तक अधिकतर स्थानों पर कर्मचारी व अधिकारी नजर नहीं आए। बाद में एसडीएम के निर्देश पर दोपहर बाद कर्मचारी पहुंचे। सरकार के निर्देश पर बुधवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र चौथ का बरवाड़ा में चौथ का बरवाड़ा, बलरिया, रजमाना, पांवडेरा, डिडायच, भेड़ोला तथा बिनजारी के लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया जाना था, लेकिन शिविर में अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही साफ नजर आई। दोपहर एक बजे तथा समाज कल्याण के कर्मचारियों के साथ कुछ पटवारी तथा ग्राम विकास अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा ना तो तहसीलदार ना ही अन्य काई कर्मचारी अधिकारी मौजूद था। ऐसे में यहां आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति यह थी कि पेंशन के प्रकरणों के बारे में तो जानकारी देने वाला ही नजर नहीं आया। इसके बाद दोपहर एक बजे जब इस मामले को लेकर एसडीएम वर्षा मीना को अवगत कराया गया तो उन्होंने निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारी-कर्मचारी शिविर में पहुंचते नजर आए। सरपंच सीता सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत शिविरों का इसलिए आयोजन किया जा रहा है कि गरीब लोग आसानी से योजनाओं का लाभ ले सकें, लेकिन जब जिम्मेदार ही शिविरों में समय पर नहीं आ रहे हैं तो योजनाओं का सभी को लाभ नहीं मिल सकेगा। शिविर में पालनहार के 12 प्रकरण आए तथा पेंशन के प्रकरणों की जानकारी देने वाला नजर नहीं आया।^ एसडीएम वर्षा मीना ने बताया कि शिविर में पंचायतराज, राजस्व, समाज कल्यण आदि विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी को आना चाहिए। उन्होंने एसडीएम पद पर आज ही ज्वॉइन किया है। ऐसे में तुरंत इस मामले में संबधित कर्मचारियों को शिविर में भेजे जाने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही मामले की जांच करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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