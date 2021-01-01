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अवैध खनन:अवैध खनन की शिकायत पर एसडीएम ने दिए ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर के आदेश, थमाया स्थगन आदेश

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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  • दिल्ली-मुंबई हाइवे निर्माण में नियमों की अनदेखी, ठेकेदार नहीं पेश कर पाया दस्तावेज

चौथ का बरवाड़ा दिल्ली से मुंबई के लिए नेशनल हाईवे का निर्माण का निर्माण किया जा रहा है। यह नेशनल हाईवे चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र में होकर भी गुजर रहा है, लेकिन इसके निर्माण में नियम कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए जबरदस्त अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन के चलते कई बीघा चरागाह भूमि में 50 से 60 फीट गहरी खाई बन गई है। साथ ही सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर गहरे गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब हाल ही में नवनियुक्त एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा स्थगन आदेश जारी किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में लगातार ठेकेदारों की अनियमितता सामने आ रही है। निर्माण कार्य बड़ी कंपनी के पास होने तथा उसके राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक रसूख होने के कारण ग्रामीणों की शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले कई महीनों से ऐसा कार्य चल रहा है लेकिन सरपंच से लेकर अन्य लोगों तक ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कई महीनों से अवैध खनन होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करना पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा रहा है।जगह-जगह गहरे गड्‌ढ़ेचौथ का बरवाड़ा एसडीएम सुशीला मीणा ने बुधवार को क्षेत्र के रेवतपूरा तथा अन्य स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान हल्का पटवारी तथा ग्राम विकास अधिकारियों के साथ रावतपुरा में 3 बीघा चरागाह भूमि पर ठेकेदारों की एलएनटी मशीन द्वारा 15 से 20 मीटर गहरी खाई या बना दी गई। इसी तरह जोला गांव में भी हीरामन बाबा के स्थान के पास 2 बीघा चरागाह भूमि पर 10 से 15 मीटर अवैध रूप से मिट्टी उठाई जा चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह से अवैध खनन पाया है। अवैध खनन के चलते पूरे क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण भी खराब हो रहा है। किसी भी ठेकेदार के पास खनिज विभाग की कोई भी एसटीपी नहीं मिली।ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई के आदेशइस मामले में एसडीएम सुशीला मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तहसीलदार को मुकदमा दर्ज कराने तथा उच्च अधिकारियों अवगत कराने के साथ अन्य प्रक्रिया की है। साथ ही तुरंत प्रभाव से स्थगन आदेश जारी कर ठेकेदार को किसी भी प्रकार का मिट्टी दोहन नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है।^शिकायत पत्र पर रावतपुरा में रेवन्यू व पंचायत राज कर्मचारियों के साथ मौका देखा गया। रेवतपुरा, जोला व अन्य स्थानों पर हाइवे निर्माण के ठेकेदारों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। मौके पर तुरंत स्टे आदेश जारी किया गया है तथा आरोपियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर के लिए तहसीलदार को आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी भेजी गई है।-सुशीला मीणा, एसडीएम

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