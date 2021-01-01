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खाद्य सुरक्षा योजना:1470 में से 798 कर्मचारियों ने ही जमा करवाए रुपए

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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  • 672 कर्मचारियों ने अभी तक जमा नहीं करवाई गेहूं की राशि

जिले में 1470 सरकारी कर्मचारियों द्वारा गरीब बनकर लिया गया खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को वितरित किया जाने वाला नि:शुल्क गेहूं की एवज में 798 कर्मचारियों ने ही अभी तक 27 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से एक करोड़ 18 लाख की राशि जमा करवाई है। शेष 672 कर्मचारियों ने राशि जमा नहीं करवाई है।खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव द्वारा सरकारी कर्मचारियों के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं अनुचित तरीके से उठाने के कारण उनके द्वारा उठाए गए गेहूं की राशि 27 रुपए प्रतिकिलो की दर से वसूल किए जाने के लिए विशेष अभियान 15 जनवरी तक चलाने के निर्देश दिए गए थे। जिले में गरीबों का गेहूं डकार रहे 1470 सरकारी कर्मचारियों को विभाग ने चिंहित कर नोटिस जारी किए थे। इनमें से 798 कर्मचारियों ने ही गरीबों के हिस्से का गेहूं उठाने की एवज में 27 रुपए प्रतिकिलो की दर से राशि जमा कराने में रुचि दिखाई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 798 कर्मचारियों ने एक करोड 18 लाख की राशि जमा करवा दी है। लेकिन शेष 672 सरकारी कर्मचारियों ने नोटिस के बाद भी अभी तक राशि जमा नहीं करवाई है।936 राशन उपभोक्ताओं के नाम एनएफएसए सूची से हटाएराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले में 1470 अपात्र उपभोक्ता काफी समय से गरीब बनकर नि:शुल्क गेहूं ले रहे थे। सूची की जांच करने पर सामने आए अपात्र उपभोक्ताओं में से विभाग ने अब तक करीब 936 राशन उपभोक्ताओं के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए है। शेष उपभोक्ताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है।^कर्मचारियों द्वारा डकारे गए गरीबों के हिस्से के गेहूं की एवज में निर्धारित राशि जमा नहीं करवाने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखेंगे।-हिम्मत सिंह, जिला रसद अधिकारी

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