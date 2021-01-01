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बैठक:मांगों के संबंध में 3 फरवरी को आक्रोश रैली निकालकर ज्ञापन देंगे पंचायत सहायक, बैठक में लिया निर्णय

सवाई माधोपुर5 घंटे पहले
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राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ सवाई माधोपुर के बैनर तले पंचायत सहायकों की जिला स्तरीय बैठक बजरिया स्थित महावीर पार्क में जिलाध्यक्ष हेमराज दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने बताया कि पंचायत सहायकों को सरकार द्वारा अपने घोषणा-पत्र में नियमितिकरण का वादा करने के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। ऐसे में 3 फरवरी को जिला मुख्यालय पर आक्रोश व चेतावनी रैली निकाली जाएगी और इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को चेतावनी रूपी ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदेश स्तर पर 8 फरवरी को दौसा कलेक्ट्रेट से 27 हजार पंचायत सहायक दांडी यात्रा के रूप में विधानसभा का घेराव करेंगे। बैठक में जितेंद्र गुर्जर, सीताराम गुर्जर, नरेंद्र सिंह राजावत, महेंद्र गुर्जर, शिवराम गुर्जर, वीर सिंह गुर्जर सहित कई पंचायत सहायक मौजूद थे।

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