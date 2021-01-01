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कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन:पंचायत सहायकों ने विभिन्न मांगों के लिए कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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स्थायीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिले के पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा। पंचायत सहायक संघ जिलाध्यक्ष हेमराज दीक्षित ने बताया कि कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणा पत्र में पंचायत सहायकों को नियमित करने की घोषणा की गई थी। लेकिन सरकार बनने के दो साल बाद भी कांग्रेस सरकार द्वारा पंचायत सहायकों को स्थायी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायक अल्प मानदेय में काम कर रहे है, जिसके चलते परिवार पालना भी भारी पड़ रहा है। नवम्बर माह से पंचायत सहायकों को मानदेय भी नहीं मिल रहा है। पंचायत सहायकों ने चेताया कि यदि समय रहते सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में पंचायत सहायक दौसा से दांडी यात्रा के रूप में जयपुर पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे।

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