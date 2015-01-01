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अतिक्रमण हटाया:चांदणोली में स्कूल के खेल मैदान से पंचायत ने हटाया अतिक्रमण

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत चांदणोली में गुरुवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान से पंचायत प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया।सरपंच ओमप्रकाश रैगर ने बताया कि खेल मैदान पर कुछ दबंग लोगों ने बाड़े बनाकर एवं खेल मैदान की भूमि को अपने खेतों में मिलाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। ग्रामीणों की शिकायत पर बुधवार को राजस्व विभाग के गिरदावर एवं पटवारियों ने खेल मैदान का ग्रामीणों की सहमति से सीमाज्ञान किया। इसके बाद अगले दिन गुरुवार को पंचायत प्रशासन एवं गांव के पंच-पटेलों की सहमति से सीमाज्ञान कर खेल मैदान की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया।

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