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अवैध हथकढ़ शराब:पीपलू : अवैध हथकढ़ शराब बनाने के उपकरण व 200 लीटर वॉश नष्ट

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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पीपलू पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के विरूद्ध कार्रवाई कर 200 लीटर वॉश नष्ट की हैं। थानाधिकारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि अवैध हथकढ़ शराब बनाने वालों, विक्रेताओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रानोली के एक खेत में अवैध देशी हथकढ़ शराब बनाए जाने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो वहां अवैध हथकढ़ शराब बनाने के उपकरण मिले। जिन्हें नष्ट करने के साथ ही 200 लीटर वॉश नष्ट की गई हैं। अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने ओपन एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु की गई हैं।जेठ के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप, महिला ने दर्ज करवाया मामलाटोंक| कोतवाली थाने में एक महिला ने अपने जेठ के खिलाफ छोड़छाड़ और अश्लील इशारे करने का मामला दर्ज करवाया हैं। थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह ने बताया कि महिला ने थाने में आकर अपने जेठ सुभाष बाजार निवासी मनोज के खिलाफ छेड़छाड, अश्लील इशारे करने और निजी फोटो खींचने का मामला दर्ज करवाया हैं। महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा हैं।

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