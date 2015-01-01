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परोपकार -निशुल्क एम्बुलेंस:सुन्दरी-ठीकरी-रामसिंहपुरा केे लोगों को ईलाज के लिए पैदल जाना पड़ता था कई किमी, भामाशाह ने दी निशुल्क एम्बुलेंस

सवाई माधोपुर44 मिनट पहले
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  • ग्राम पंचायत में गम्भीर बीमारी या दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सुन्दरी में अठाइस्सा के पटेल कन्हैयालाल मीना की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने 11 नवम्बर बुधवार को दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस मौके पर भामाशाह किसान हरिप्रसाद मीना ने स्थानीय पंचायत में नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरु कर बहुत बड़ी मिसाल पेश की है । इस मौके पर सुन्दरी पंचायत के सभी पंच-पटेल व युवा वर्ग ने क्षेत्रीय विधायक इंद्रा मीना सहित विधान सभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सरपंच पूर्व सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, व गणमान्य लोगों को आमंत्रित किए गए।लेकिन इस कार्यक्रम में देर शाम तक विधायक इंद्रा मीना का इंतजार होता रहा। कार्यक्रम स्थल से मिली जानकारी के अनुसार विधायक मीना का किसी आवश्यक कार्य से जयपुर पहुंचना बताया गया। इसके कारण कार्यक्रम में भाग नही ले सकी । इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र से अाए 39 नवनिर्वाचित सरपंचों सहित गणमान्य लोगों ने भामाशाह हरिप्रसाद मीना की सराहना की। यह एंबुलेंस ग्राम पंचायत सुन्दरी के गांव सुन्दरी, ठीकरी, रामसिंहपुरा केे लोगों को उपचार के लिए नजदीकी चिकित्सालय पहुंचाने के लिए नि:शुल्क उपलब्ध करवाई गई है। एंबुलेंस में चालक के अलावा अन्य सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन मुख्य अतिथि कन्हैयालाल पटेल व अन्य लोगों ने पूजा अर्चना कर किया। सुन्दरी पंचायत के अंतर्गत ग्राम सुन्दरी से पांच किलोमीटर तथा ग्राम ठीकरी से छ: किलोमीटर व ग्राम रामसिंहपुरा से सात किलोमीटर दूर मरीजों को पैदल चलकर इलाज बरनाला सीएचसी के लिये जाना पड़ता था । इसके अलावा गम्भीर बीमारी या कोई बड़ी दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को स्थानीय पंचायत से 30 किलोमीटर दूर किराये के वाहन से गंगापुर सिटी या फिर 70 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर इलाज के लिये जाना पड़ता था। कार्यक्रम में गायक कलाकार विशन्या मीना,गुर्जर,जगदीश मीना ने ढांचा गीतों की प्रस्तुति दी। साथ ही इस अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने भंडारे में प्रसादी पाई।इस मौके पर भामाशाह किसान हरिप्रसाद मीना ने कहा कि रोगी की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। वाहन सुविधा से रोगी को समय पर उपचार मिल सकता है। भामाशाह किसान हरिप्रसाद मीना ने कहा कि मैं हमेशा लोगों की सेवा की लिए तैयार रहूंगा ।इस दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष रामखिलाड़ी मीना सहित स्थानीय ग्राम पंचायत सुन्दरी से सूरजबाई मीना, ग्राम पंचायत सांचौली से चरतलालमीना, बिछोछ से प्रेम देवी,बाटोदा से मोनिका मीना,फुलवाडा से हरिराम मीना, भिनोरा से भरोसी बैरवा,मोरपा से आनंदी देवी,गोठ से कजोड़ी देवी सहित विधानसभा क्षेत्र के 39 सरपंचों ने दीपावली मिलन समारोह में भाग लिया ।

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