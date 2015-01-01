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डाकघरों में मेलों का आयोजन:डाक अधीक्षक ने श्रेष्ठ कार्य करने पर डाकपालों को किया सम्मानित

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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सवाई माधोपुर | डाकपाल को सम्मानित करते डाकघर अधीक्षक।
  • योजनाओं में खाते खुलवाने के लिए जागरूक किया

डाक विभाग द्वारा चलाए जा रहे आज की बचत कल की मुस्कान कहावत की साकार रूप देने के लिए गांव-गांव जाकर सवाई माधोपुर डाक अधीक्षक कमल कुमार शर्मा द्वारा डाकघरों में मेलों का आयोजन कर आमजन को विभाग की विभिन्न योजनाओं में खाते खुलवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

इसमें मुख्य रूप से सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ व बचत खाते खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को सवाई माधोपुर मंडल के मुख्य डाकघर में सर्वोत्तम कार्य करने वाले शाखा डाकपालों को सम्मानित किया गया। इसके बाद एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टमास्टर शिवराज कुम्हार सतीश गुप्ता, पिंटू शर्मा, रमाकान्त, कुबेर वैष्णव, दारासिंह गुर्जर आदि लोग मौजूद थे। डिवीज़न में सर्वाधिक उत्कर्ष कार्य करने के लिए अधीक्षक डाकघर कमल कुमार शर्मा ने कुबेर वैष्णव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

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