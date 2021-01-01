पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

संकरे मार्ग के लिए विकल्प तलाश रहे:वर्षों पुराने करीब 20 फुट चौड़े श्योपुर रोड को ही अब नेशनल हाइवे 552 का रूप देने की तैयारी

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिम्मेदार बोले- सवाई माधोपुर शहर में संकरे मार्ग के लिए विकल्प तलाश रहे

शहर में घनी आबादी के बीच से गुजर रहे वर्षों पुराने करीब 20 फीट चौड़े श्योपुर रोड को ही अब नेशनल हाइवे 552 का रूप दे देने के लिए पुरानी क्षतिग्रस्त सडक की खुदाई कर नया निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि नेशनल हाइवे के मापदंडों के अनुसार इस मार्ग की चौडाई बढाने के लिए न तो अतिक्रमण हटाए गए और न ही इसका कोई विकल्प तलाशा गया, जबकि विभागीय अधिकारियों के अनुसार नेशनल हाइवे की चौडाई कम से कम 39 फीट होती है।खंडार रोड पर दोनों तरफ दुकानें व मकान बने होने तथा सडक किनारे वाहन खड़े रहने से मार्ग संकरा होने से हालात यह है कि यहां दोनों तरफ से आने-जाने वाले बड़े वाहनों को एक साथ निकालने में भी काफी परेशानी आती है। इसके चलते यहां दिनभर जाम के हालात बने रहते हैं। ऐसे में निर्माणाधीन 552 नेशनल हाइवे का कार्य पूरा होने के बाद इस मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ने से हालात और खराब हो जाएंगे। इन हालातों से निपटने के लिए प्रशासन के साथ ही जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों को समय रहते आबादी के बीच से गुजर रहे नेशनल हाइवे को बाइपास निकालने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी।जानकारी के अनुसार शहर से खंडार व श्योपुर के लिए जाने वाला मार्ग आबादी के बीच से गुजर रहा है। इस मार्ग के दोनों तरफ आबादी बसी होने के साथ ही दुकानें भी लगी हुई है। इन दुकानों व मकानों के आगे अतिक्रमण के साथ ही वाहनों के खड़े रहने से करीब 20 फीट चौडा मार्ग सिकुड़कर लगभग 15 फीट का रह गया है। खास बात यह है कि इस 15 फीट चौडे मार्ग को ही अब नेशनल हाइवे 552 का रूप दे दिया जा रहा है। नेशनल हाइवे के मापदंडों के अनुसार पुराने मार्ग की चौडाई बढाने के लिए न तो अतिक्रमण हटाए और न ही कोई वैकल्पिक मार्ग निकाला।लटिया नाला बन सकता है विकल्पशहर में आबादी के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाइवे को बाइपास निकालने के लिए लटिया नाला विकल्प बन सकता है। अभी हाल ही में जामा मस्जिद के सामने लटिया नाले को कवर्ड कर एलिवेटेड रोड की तर्ज पर नाले के ऊपर सडक बनाई जा रही है। यदि इसी तरह नाले को रामद्वारा तक कवर्ड कर सडक बना दी जाए तो आबादी के बीच से गुजरने वाले हाइवे के कारण लगने वाले जाम से स्थानीय लोगों व वाहन चालकों को निजात मिल सकती है। लेकिन यह तभी संभव होगा, जब इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभाग के अभियंता भी रूचि लेकर काम करें।^नेशनल हाइवे के नियमानुसार हाइवे की चौड़ाई कम से कम 13 मीटर होती है। शहर खंडार तिराहे से गुजरे नेशनल हाइवे 552 की चौड़ाई एक जैसी नहीं है। कहीं कम है तो, कहीं नियमानुसार है। शहर में संकरे मार्ग के लिए विकल्प तलाश रहे हैं।-पी.एल. सिंहल, अधिशासी अभियंता, नेशनल हाइवे

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser