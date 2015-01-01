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लोक सूचना अधिकारी नियुक्त:लोकसूचना एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त

सवाई माधोपुर5 घंटे पहले
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जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने राजस्व विभाग से अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी को लोक सूचना अधिकारी एवं जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी को अपने-अपने उपखण्ड स्तर के लिए लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जिला कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मुख्यालय सवाई माधोपुर को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय गंगापुर सिटी के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार संबंधित उपखण्ड क्षेत्र के लिए समस्त उपखण्ड अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त तहसीलदार को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है तथा संबंधित तहसील क्षेत्र व अधीनस्थ गिरदावर एवं पटवार मण्डल के लिए समस्त तहसीलदार को लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त नायब तहसीलदार को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है।

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